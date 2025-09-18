Kurz vor Baku-Rennen: Mercedes-Pilot angeschlagen!

Mercedes-Pilot George Russell hat die obligatorischen Medientermine am Donnerstag abgesagt. Kurz vor dem Formel-1-Rennwochenende in Baku fühlt sich der Brite „unwohl“.
Der Rennstall hat am Donnerstag erklärt, dass sich der Brite unwohl fühle und sich deshalb auf seine Genesung konzentriere. Allerdings soll Russell am Freitag im Training trotzdem an den Start gehen: „Er wird sich erholen, bevor es morgen auf die Strecke geht“, so das Team in einer Aussendung.
Wie fit der 27-Jährige für das intensive Rennwochenende in Aserbaidschan sein wird, ist derzeit nicht klar. Allerdings hat man sich bei Mercedes eigentlich erhofft, dass man in Baku ein Ausrufezeichen setzen kann. Das wird natürlich Russell eher zugetraut, als Rookie Kimi Antonelli, der sich in einer anhaltenden Krise befindet.
