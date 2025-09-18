Kurz vor Baku-Rennen: Mercedes-Pilot angeschlagen!

Wie fit der 27-Jährige für das intensive Rennwochenende in Aserbaidschan sein wird, ist derzeit nicht klar. Allerdings hat man sich bei Mercedes eigentlich erhofft, dass man in Baku ein Ausrufezeichen setzen kann. Das wird natürlich Russell eher zugetraut, als Rookie Kimi Antonelli, der sich in einer anhaltenden Krise befindet.