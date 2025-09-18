Bei den Damen ist erstmals Körperspiel erlaubt

Da Österreich bei den Damen bei der letzten Eishockey-WM in den A-Pool aufgestiegen ist, wird heuer in der internationalen Girls-Liga auch mit Körperkontakt gespielt. Erstmals nehmen an der Meisterschaft zwei Kärntner Teams teil: Samstag empfangen die Lakers Kärnten zum Meisterschaftsstart in Ferlach Sabres St. Pölten, die VSV Lady Hawks müssen zu Salzburg.
Damenpower! Am Samstag startet die European Hockey League der Damen. Da Österreich bei der WM in den A-Pool aufgestiegen ist – und dort Körperkontakt erlaubt ist – wird dieser auch in der EWHL ermöglicht. Das Checken jedoch bleibt weiterhin verboten.
Erstmals nehmen an der internationalen Liga zwei Teams aus Kärnten teil. Die Lakers Kärnten gehen in ihre achte Saison. Letztes Jahr schaffte man als Neunter nicht den Einzug ins Play-off – heuer wollen die Girls wieder unter die Top 8. „Wir hatten nach dem Umbau die zweitjüngste Mannschaft. Wir waren einfach noch nicht so weit“, erklärt Coach Günther Ropatsch.
Alle fünf Legionärinnen wurden ausgetauscht – dafür kamen fünf neue (vier Kanadierinnen, eine Finnin) dazu – mit Torfrau Davina Falmbigl (Sabres) und Hannah Wolte (Ferlach) noch zwei U 18-Teamspielerinnen. Wir haben eine starke Truppe, ich traue uns einiges zu“, sagt Ropatsch. Die „Lakers“ spielen diese Saison in Ferlach – zum Auftakt empfängt man Samstag Österreichs Meister Sabres St. Pölten (14.15 Uhr). „Vor zwei Jahren haben wir sie schon einmal gebogen, wir wollen wieder überraschen“, so Ropatsch.
Die Villach Lady Hawks wagen erstmals den Sprung in die Top-Liga der Damen - wegen der Zusammenarbeit mit den Adlern als VSV Lady Hawks. Am Samstag geht’s auswärts in Salzburg los. „Wir haben sie in der letzten Saison in Österreich geschlagen, das ist auch heuer unser Ziel“, meint Boss Walter Grud.
Um heuer mithalten zu können, wurde aufgerüstet! Insgesamt stehen jetzt acht Legionärinnen im Kader (vier Tschechinnen, eine Kanadierin, eine Finnin, eine Lettin und eine Slowenin). Fürs Tor holte man mit Jane Gervais sogar eine Kanadierin, die daheim die NCCA-College Liga gewonnen hat. Die Topscorer der letzten Jahre, Liga Miljone (Lett) und Julija Blazinsek (Slo), konnten gehalten werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.