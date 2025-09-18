Vorteilswelt
Eishockey-Liga beginnt

Bei den Damen ist erstmals Körperspiel erlaubt

Kärnten
18.09.2025 11:59
(Bild: Sobe Hermann)

Da Österreich bei den Damen bei der letzten Eishockey-WM in den A-Pool aufgestiegen ist, wird heuer in der internationalen Girls-Liga auch mit Körperkontakt gespielt. Erstmals nehmen an der Meisterschaft zwei Kärntner Teams teil: Samstag empfangen die Lakers Kärnten zum Meisterschaftsstart in Ferlach Sabres St. Pölten, die VSV Lady Hawks müssen zu Salzburg.

Damenpower! Am Samstag startet die European Hockey League der Damen. Da Österreich bei der WM in den A-Pool aufgestiegen ist – und dort Körperkontakt erlaubt ist – wird dieser auch in der EWHL ermöglicht. Das Checken jedoch bleibt weiterhin verboten.

Erstmals nehmen an der internationalen Liga zwei Teams aus Kärnten teil. Die Lakers Kärnten gehen in ihre achte Saison. Letztes Jahr schaffte man als Neunter nicht den Einzug ins Play-off – heuer wollen die Girls wieder unter die Top 8. „Wir hatten nach dem Umbau die zweitjüngste Mannschaft. Wir waren einfach noch nicht so weit“, erklärt Coach Günther Ropatsch.

Willkommen in Kärnten
VSV-Spätstarter hatte Traumsaison mit 92 Punkten
09.09.2025

Alle fünf Legionärinnen wurden ausgetauscht – dafür kamen fünf neue (vier Kanadierinnen, eine Finnin) dazu – mit Torfrau Davina Falmbigl (Sabres) und Hannah Wolte (Ferlach) noch zwei U 18-Teamspielerinnen. Wir haben eine starke Truppe, ich traue uns einiges zu“, sagt Ropatsch. Die „Lakers“ spielen diese Saison in Ferlach – zum Auftakt empfängt man Samstag Österreichs Meister Sabres St. Pölten (14.15 Uhr). „Vor zwei Jahren haben wir sie schon einmal gebogen, wir wollen wieder überraschen“, so Ropatsch.

Die VSV Lady Hawks spielen in der EWHL mit.
Die VSV Lady Hawks spielen in der EWHL mit.(Bild: VSV Lady Hawks)

Die Villach Lady Hawks wagen erstmals den Sprung in die Top-Liga der Damen - wegen der Zusammenarbeit mit den Adlern als VSV Lady Hawks. Am Samstag geht’s auswärts in Salzburg los. „Wir haben sie in der letzten Saison in Österreich geschlagen, das ist auch heuer unser Ziel“, meint Boss Walter Grud.

Um heuer mithalten zu können, wurde aufgerüstet! Insgesamt stehen jetzt acht Legionärinnen im Kader (vier Tschechinnen, eine Kanadierin, eine Finnin, eine Lettin und eine Slowenin). Fürs Tor holte man mit Jane Gervais sogar eine Kanadierin, die daheim die NCCA-College Liga gewonnen hat. Die Topscorer der letzten Jahre, Liga Miljone (Lett) und Julija Blazinsek (Slo), konnten gehalten werden.

