Bei den Damen ist erstmals Körperspiel erlaubt

Alle fünf Legionärinnen wurden ausgetauscht – dafür kamen fünf neue (vier Kanadierinnen, eine Finnin) dazu – mit Torfrau Davina Falmbigl (Sabres) und Hannah Wolte (Ferlach) noch zwei U 18-Teamspielerinnen. Wir haben eine starke Truppe, ich traue uns einiges zu“, sagt Ropatsch. Die „Lakers“ spielen diese Saison in Ferlach – zum Auftakt empfängt man Samstag Österreichs Meister Sabres St. Pölten (14.15 Uhr). „Vor zwei Jahren haben wir sie schon einmal gebogen, wir wollen wieder überraschen“, so Ropatsch.