ÖFB-Elf bleibt auf Rang 22, Deutschland rutscht ab

Nach dem Fehlstart in die WM-Qualifikation ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der für die Gruppenauslosung maßgeblichen Weltrangliste abgerutscht. In dem von der FIFA am Donnerstag veröffentlichten September-Ranking liegt die zuvor neuntplatzierte Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann nur noch auf dem zwölften Platz. Keine Änderung gab es für die ÖFB-Auswahl, die trotz der beiden Siege gegen Zypern und Bosnien-Herzegowina weiter auf Position 22 aufscheint.