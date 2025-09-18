ÖFB-Elf bleibt auf Rang 22, Deutschland rutscht ab

Ex-Ski-Ass erschüttert: „Muss mich entschuldigen!“
Nach dem Fehlstart in die WM-Qualifikation ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der für die Gruppenauslosung maßgeblichen Weltrangliste abgerutscht. In dem von der FIFA am Donnerstag veröffentlichten September-Ranking liegt die zuvor neuntplatzierte Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann nur noch auf dem zwölften Platz. Keine Änderung gab es für die ÖFB-Auswahl, die trotz der beiden Siege gegen Zypern und Bosnien-Herzegowina weiter auf Position 22 aufscheint.
Auf dem ersten Platz liegt Weltmeister Spanien, gefolgt von Frankreich Argentinien und England.
Ebenfalls in den Top-10 vertreten: Portugal, Brasilien, Niederlande, Belgien, Kroatien und Italien.
