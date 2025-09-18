Vorteilswelt
Buchveröffentlichung

Philipp Jelinek: Diese Zinsen gibt dir keiner

Adabei Österreich
18.09.2025 11:30

krone.tv-Star Philipp Jelinek präsentierte seinen Ratgeber für den gesunden Rücken: Der „Vorturner der Nation“ über Fitness und wie er einen Bandscheibenvorfall ohne OP überwand.

Es ist das nächste Ausrufezeichen auf Philipp Jelineks Stricherlliste, um Österreich mobiler und fitter zu machen: „Rückenfit mit Philipp“ (edition a) heißt das Buch des krone.tv-Stars. Und der Name ist tatsächlich Programm, wie er uns kurz vor der Präsentation bei Thalia in der Wiener Mariahilfer Straße verriet.

„Rund 1,9 Millionen Menschen in Österreich leiden nachweislich unter Rückenproblemen. Da musste ich einfach aktiv werden“, so der 57-jährige Niederösterreicher über seinen Ansporn. Und der Mann weiß, wovon er spricht. „Ich hatte einen Bandscheibenvorfall. Und eigentlich wäre der nur mit einer Operation behandelbar gewesen. Aber durch konstantes Training – und zwar wirklich bis zum heutigen Tag – konnte ich diese OP tatsächlich vermeiden.“

krone.tv-Star Philipp Jelinek zeigt seinen Fans mit seinem neuen Buch, was wichtig für einen ...
krone.tv-Star Philipp Jelinek zeigt seinen Fans mit seinem neuen Buch, was wichtig für einen gesunden Rücken ist.(Bild: Alexander Tuma)
Welchen Tipp hat er, der tagtäglich von „Mitturnern“ auf der Straße angesprochen wird („Viele bedanken sich bei mir, weil sie dadurch wieder einen Ansporn für Bewegung gefunden haben“), für Trainingsmuffel? „Das ist eigentlich ganz einfach. Man sollte sich dabei schlicht und ergreifend verdeutlichen, dass jede Art der Bewegung enorm wichtig ist. Weil solche Zinsen, mit nur so einer geringen Einzahlung, die gibt’s bei keiner Bank!“

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
