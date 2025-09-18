Philipp Jelinek: Diese Zinsen gibt dir keiner

Welchen Tipp hat er, der tagtäglich von „Mitturnern“ auf der Straße angesprochen wird („Viele bedanken sich bei mir, weil sie dadurch wieder einen Ansporn für Bewegung gefunden haben“), für Trainingsmuffel? „Das ist eigentlich ganz einfach. Man sollte sich dabei schlicht und ergreifend verdeutlichen, dass jede Art der Bewegung enorm wichtig ist. Weil solche Zinsen, mit nur so einer geringen Einzahlung, die gibt’s bei keiner Bank!“