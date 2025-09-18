Philipp Jelinek: Diese Zinsen gibt dir keiner

krone.tv-Star Philipp Jelinek präsentierte seinen Ratgeber für den gesunden Rücken: Der „Vorturner der Nation“ über Fitness und wie er einen Bandscheibenvorfall ohne OP überwand.
Es ist das nächste Ausrufezeichen auf Philipp Jelineks Stricherlliste, um Österreich mobiler und fitter zu machen: „Rückenfit mit Philipp“ (edition a) heißt das Buch des krone.tv-Stars. Und der Name ist tatsächlich Programm, wie er uns kurz vor der Präsentation bei Thalia in der Wiener Mariahilfer Straße verriet.
„Rund 1,9 Millionen Menschen in Österreich leiden nachweislich unter Rückenproblemen. Da musste ich einfach aktiv werden“, so der 57-jährige Niederösterreicher über seinen Ansporn. Und der Mann weiß, wovon er spricht. „Ich hatte einen Bandscheibenvorfall. Und eigentlich wäre der nur mit einer Operation behandelbar gewesen. Aber durch konstantes Training – und zwar wirklich bis zum heutigen Tag – konnte ich diese OP tatsächlich vermeiden.“
Welchen Tipp hat er, der tagtäglich von „Mitturnern“ auf der Straße angesprochen wird („Viele bedanken sich bei mir, weil sie dadurch wieder einen Ansporn für Bewegung gefunden haben“), für Trainingsmuffel? „Das ist eigentlich ganz einfach. Man sollte sich dabei schlicht und ergreifend verdeutlichen, dass jede Art der Bewegung enorm wichtig ist. Weil solche Zinsen, mit nur so einer geringen Einzahlung, die gibt’s bei keiner Bank!“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.