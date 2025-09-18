Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Versuchter Mord?

Wollte Vater mit Axt erschlagen: U-Haft für Sohn

Burgenland
18.09.2025 11:49
Ermittelt wird gegen den 21-Jährigen u.a. wegen Verdachts des versuchten Mordes.
Ermittelt wird gegen den 21-Jährigen u.a. wegen Verdachts des versuchten Mordes.(Bild: Yar - stock.adobe.com)

Über jenen 21-jährigen Verdächtigen, der am Montag im Bezirk Neusiedl am See im Burgenland seinen Vater mit einer Axt attackiert hatte, ist Untersuchungshaft verhängt worden. Gegen den jungen Mann wird u.a. wegen Verdachts des versuchten Mordes ermittelt.

0 Kommentare

Der Notruf ging am Montag gegen 17 Uhr bei der Polizei ein. Ein 52-Jährige gab an, sein Sohn sei mit erhobener Axt auf ihn zugelaufen und habe gedroht, ihn damit zu erschlagen. Der Vorfall spielte sich vor den Augen der Mutter des 21-Jährigen ab.

Lesen Sie auch:
Mit einer Axt ging ein 21-Jähriger auf seinen Vater los (Symbolbild).
Alarm im Burgenland
Mordversuch: Sohn (21) lief mit Axt auf Vater zu
16.09.2025

Betretungs-, Annäherungs- und Waffenverbot
Dieser hielt sich beim Eintreffen der Polizei noch im Wohnhaus auf, verließ es aber auf Aufforderung der Beamten und wurde widerstandslos festgenommen. Ein Betretungs- und Annäherungs- sowie ein Waffenverbot wurden ausgesprochen. Grund für die Tat dürften familiäre Streitigkeiten gewesen sein. Verletzt wurde niemand.

Wie die Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Donnerstag mitteilte, wird gegen den 21-Jährigen wegen Verdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Drohung mit dem Tod ermittelt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
12° / 25°
Symbol stark bewölkt
Güssing
12° / 24°
Symbol wolkig
Mattersburg
12° / 25°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
11° / 24°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
12° / 24°
Symbol wolkig

krone.tv

Was läuft falsch?
Bluttat in Wien: „Zögern kann gefährlich sein“
Russlands Präsident inspiziert die eingesetzten Waffen der Bodentruppen auf dem Übungsgelände ...
Machtdemonstration
Putin in Militäruniform bei Großmanöver „Sapad“
Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
238.500 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
134.635 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
126.241 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1841 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Außenpolitik
Europa nicht für Krieg gegen Russland gerüstet
1582 mal kommentiert
Selenskyj will den Europäern bei der Entwicklung ihrer Verteidigungstechnologien und dem ...
Innenpolitik
Wirbel um Bablers Nominierung für Parteivorsitz
982 mal kommentiert
Andreas Babler wurde wieder für den Parteivorsitz nominiert. War das aber auch statutenkonform? ...
Mehr Burgenland
In Illmitz
Maler-Symposion: Schauen Sie den Künstlerinnen zu!
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
KRONEDEAL: 1+1 Gratis
Auf geht‘s zur Wiener Kaiser Wiesn!
In Eisenstadt
„Betonsünden“ sollen wieder grüner werden
Fromme Burgenländer
Trotz Androhungen gibt es weniger Kirchenaustritte
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf