Wollte Vater mit Axt erschlagen: U-Haft für Sohn

Über jenen 21-jährigen Verdächtigen, der am Montag im Bezirk Neusiedl am See im Burgenland seinen Vater mit einer Axt attackiert hatte, ist Untersuchungshaft verhängt worden. Gegen den jungen Mann wird u.a. wegen Verdachts des versuchten Mordes ermittelt.
Der Notruf ging am Montag gegen 17 Uhr bei der Polizei ein. Ein 52-Jährige gab an, sein Sohn sei mit erhobener Axt auf ihn zugelaufen und habe gedroht, ihn damit zu erschlagen. Der Vorfall spielte sich vor den Augen der Mutter des 21-Jährigen ab.
Betretungs-, Annäherungs- und Waffenverbot
Dieser hielt sich beim Eintreffen der Polizei noch im Wohnhaus auf, verließ es aber auf Aufforderung der Beamten und wurde widerstandslos festgenommen. Ein Betretungs- und Annäherungs- sowie ein Waffenverbot wurden ausgesprochen. Grund für die Tat dürften familiäre Streitigkeiten gewesen sein. Verletzt wurde niemand.
Wie die Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Donnerstag mitteilte, wird gegen den 21-Jährigen wegen Verdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Drohung mit dem Tod ermittelt.
