Waffengesetz: Grüne wollen Psycho-Tests für Jäger

Nach dem Amoklauf in Graz mit elf Toten und der mörderischen Tat eines Jägers im Mühlviertel soll das Waffengesetz in Österreich verschärft werden. Kritik am Plan des Bundes kommt jetzt aus Oberösterreich. Geht es nach den Grünen, soll es für Jäger keine Ausnahme geben. Auch sie sollen zum Psycho-Test.
„Es geht um Einzelfälle, die ein großes Sicherheitsrisiko darstellen, Menschen gefährden und damit auch die gesamte Jägerschaft in Misskredit bringen“, sagt Anne-Sophie Bauer, Landtagsabgeordnete der Grünen. Nach dem mörderischen Amoklauf eines Jägers im Mühlviertel im Oktober 2024 will die Partei ein verstärktes Augenmerk auf die Weidmänner richten – konkret bei der Vergabe von waffenrechtlichen Dokumenten.
Bei Jägern reicht der Besitz der Jagdkarte aus, um Waffen der Kategorien B (Pistolen und Revolver) und C (Langwaffen) ohne psychologische Testung zu erwerben und zu besitzen. Nach dem Amoklauf mit elf Toten in einer Grazer Schule bringt die Koalition im Bund jetzt ein verschärftes Waffengesetz auf den Weg, das für Jäger aber eine Ausnahme sieht.
Das ist keine Breitseite gegen die Jägerschaft. Die allermeisten üben ihre Tätigkeit mit hoher Verlässlichkeit und Gründlichkeit aus. Es geht um Einzelfälle.
Landtagsabgeordnete Anne-Sophie Bauer, Grüne
Bauer sagt: „Das ist weder nachvollziehbar noch logisch. Dass viele Personen auch in Oberösterreich potenziell tödliche Schusswaffen besitzen, ohne jemals einer fundierten klinisch-psychologischen Begutachtung unterzogen worden zu sein, ist eigentlich erschreckend.“
Die Grünen wollen ihren Antrag dazu heute im Ausschuss diskutieren und schlagen vor, das Gesetz anzupassen. „Wenn der Bundesgesetzgeber das nicht tut, muss es der Landesgesetzgeber tun“, sagt die Grüne.
