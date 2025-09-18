Waffengesetz: Grüne wollen Psycho-Tests für Jäger

Nach dem Amoklauf in Graz mit elf Toten und der mörderischen Tat eines Jägers im Mühlviertel soll das Waffengesetz in Österreich verschärft werden. Kritik am Plan des Bundes kommt jetzt aus Oberösterreich. Geht es nach den Grünen, soll es für Jäger keine Ausnahme geben. Auch sie sollen zum Psycho-Test.