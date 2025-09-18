Besuch bei Verwandten? „Emil“ vor Tierpark Haag

Unten durch statt Sperre

Denn „Emil“ scheint dazuzulernen. „Er hat die Westbahnstrecke brav durch einen Tunnel gequert“, lobt ihn Michlmayr. In der Landeshauptstadt hatte er durch seine Nähe zu den Gleisen für eine Sperre des Zugverkehrs gesorgt. Zudem hat er die stark befahrene Bundesstraße bereits in den frühen Morgenstunden hinter sich gelassen – zu dieser Zeit sind nur wenige Pkw unterwegs gewesen.