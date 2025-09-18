Musiktheaterpreis 2025

„Einfach schön“: Moretti mit Sonderpreis geehrt

Adabei-TV Clips
18.09.2025 11:47
0 Kommentare

Der Österreichische Musiktheaterpreis ging in Wien über die Bühne – und es hagelte Auszeichnungen für die Wiener Staatsoper und das Theater an der Wien! Auch am Red Carpet wurde geglänzt: Stars wie Tobias Moretti, der mit dem „Crossover“-Sonderpreis ausgezeichnet wurde, Conchita Wurst oder Clemens Unterreiner nahmen sich Zeit für Interviews.

Weitere Videos
Philipp Jelinek (M.) mit Fans in Wien, wo er sein Buch „Rückenfit mit Philipp“ präsentierte.
Buchveröffentlichung
Philipp Jelinek: Diese Zinsen gibt dir keiner
Adabei Österreich
„wie Ehe ohne Sex“
20 Jahre Kernölamazonen: VIPs über Humor & Erfolg
Adabei-TV Clips
Hollywood trauert um Leinwand-Ikone Robert Redford. Der Schauspieler starb im Alter von 89 ...
Wurde 89 Jahre alt
Trauer in Hollywood: Ikone Robert Redford ist tot
Society International
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf