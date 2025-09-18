„Einfach schön“: Moretti mit Sonderpreis geehrt

Der Österreichische Musiktheaterpreis ging in Wien über die Bühne – und es hagelte Auszeichnungen für die Wiener Staatsoper und das Theater an der Wien! Auch am Red Carpet wurde geglänzt: Stars wie Tobias Moretti, der mit dem „Crossover“-Sonderpreis ausgezeichnet wurde, Conchita Wurst oder Clemens Unterreiner nahmen sich Zeit für Interviews.