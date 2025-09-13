Wahl in Nenzing wird Fall für den VfGH

Bei der Gemeindewahlbehörde wurde noch vor dem Urnengang im März dieses Jahres die Liste von Johannes Schallert zurückgewiesen. Auch als Bürgermeisterkandidat durfte er nicht antreten. Begründet wurde dies mit „schweren formalen Mängel“ – konkret seien die notwendigen Unterstützungserklärungen nicht korrekt eingereicht worden. Johannes Schallert wollte sich nicht mit der Begründung zufrieden geben und ortete „böswilliges Verhalten“. Zudem focht er die Wahl an.