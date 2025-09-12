„Wir sind noch nicht dort, wo wir hinwollen“

Mit 25-minütiger Verspätung eröffnete Christof Bitschi am Freitagnachmittag in Hohenems den 34. ordentlichen Landesparteitag der Vorarlberger Freiheitlichen. Auf den Bundesparteiobmann musste man – im Gegensatz zu anderen Jahren, als noch HC Strache an der Spitze stand – aber nicht warten. Der jetzige Obmann, Herbert Kickl, war aus terminlichen Gründen nicht persönlich anwesend, grüßte aber per Videobotschaft. Kickl bezeichnete Bitschi als „jungen, geerdeten, erfolgreichen Obmann“. Er lobte die Landespartei für ihren Einzug in die Landesregierung im vergangenen Herbst und stellte angesichts von fünf Regierungsbeteiligungen in den Bundesländern fest: „Der Erfolgszug der FPÖ wird von vielen gezogen, dazu gehören die starken Länder.“