Rückkehrer lassen Altach gegen den LASK hoffen

Zwei Wochen – weil das Wetter einen Test gegen Bregenz verhinderte – Spielpause sind genug: „Alle brennen auf die nächste Partie, die Pause war jetzt schon sehr lange“, sagt Altachs Trainer Fabio Ingolitsch. Der ist freilich nicht nur froh, dass wieder gespielt wird. Sondern auch über den „Zuwachs“ in seinem Kader. Die Verletzten Benedikt Zech, Marlon Mustapha und Ousmane Diawara stehen wieder voll im Training und werden heute wohl auch in der Startformation aufscheinen.