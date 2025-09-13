Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Doppelmayr

Großprojekte bescheren Seilbahn-Riesen Umsatzplus

Vorarlberg
13.09.2025 10:10
Die neue Funifor Mürren-Birg (Berner Oberland) ist äußerst windstabil. Die beiden Kabinen sind ...
Die neue Funifor Mürren-Birg (Berner Oberland) ist äußerst windstabil. Die beiden Kabinen sind unabhängig voneinander nutzbar, wodurch der Fahrbetrieb auch bei Wartung möglich ist.(Bild: Doppelmayr)

Die Vorarlberger Doppelmayr-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2024/25 ihren Umsatz abermals kräftig nach oben geschraubt. Nach zuletzt 1,057 Milliarden Euro resultierte im zu Ende gegangen Geschäftsjahr ein um 13,19 Prozent gesteigertes Geschäftsvolumen von 1,197 Milliarden Euro. Mit zahlreichen Großprojekten wurde die internationale Marktpräsenz gestärkt, sagte Michael Köb vom Doppelmayr Executive Board. 

0 Kommentare

Die Kernmärkte im Winterbereich blieben nach wie vor der Alpenraum sowie Nordamerika. Der Umsatz verteilte sich zu jeweils 24 Prozent auf die Regionen USA/Kanada und Schweiz/Frankreich/Italien sowie 16 Prozent auf den Heimmarkt Österreich. In Asien seien Seilbahnen im Ganzjahrestourismus weiter auf dem Vormarsch, und in Lateinamerika eröffnete Doppelmayr eine neue urbane Seilbahn, berichtete das Unternehmen am Freitag in seiner Rückschau auf die vergangenen Monate. „Der erzielte Jahresumsatz von 1,197 Millionen Euro ist ein klares Zeichen für unsere Leistungsfähigkeit und eine solide Basis für künftiges Wachstum und Investitionen“, erläuterte Köb. Andere Finanz-Geschäftszahlen als den Umsatz gibt Doppelmayr nicht bekannt.

Außer dem Umsatz ist 2024/25 auch die Anzahl der Mitarbeiter deutlich angestiegen. Es wurden weltweit 3781 Personen (Vollzeitäquivalente) beschäftigt. Das bedeutete ein Plus von 264 bzw. 7,5 Prozent. 1776 davon (plus 4,6 Prozent) haben ihren Arbeitsplatz in Österreich.

Große Liftprojekte in den USA, Österreich und der Schweiz
Hinsichtlich der Winter-Seilbahnen wurde das Wachstum in den USA – dort  im Big Sky Resort in Montana und in Park City (Utah) – explizit erwähnt. Aber auch Projekte in Österreich, die EibergBahn in Scheffau (Tirol), und der Schweiz wurden angeführt. In der Eidgenossenschaft wurden laut Doppelmayr die ersten Anlagen des Schilthornbahn-Projekts eröffnet, der steilsten Pendelbahn der Welt.

Die EibergBahn in Scheffau (Tirol).
Die EibergBahn in Scheffau (Tirol).(Bild: Doppelmayr)
Die Mitglieder des Executive Bords von Doppelmayr.
Die Mitglieder des Executive Bords von Doppelmayr.(Bild: Doppelmayr)
Die One&Only Gondola im Ressort Big Sky (USA).
Die One&Only Gondola im Ressort Big Sky (USA).(Bild: Doppelmayr)
Die Cablebus Linea3 in Mexico City.
Die Cablebus Linea3 in Mexico City.(Bild: Dzilam)
Die Cablebus Linea3 in Mexico City.
Die Cablebus Linea3 in Mexico City.(Bild: Dzilam)
In Ortsteil Stechelberg der Gemeinde Lauterbrunnen (Schweiz) wurde die steilste Pendelbahn der ...
In Ortsteil Stechelberg der Gemeinde Lauterbrunnen (Schweiz) wurde die steilste Pendelbahn der Welt gebaut.(Bild: Stefan Kürzi)
Das Projekt in Vietnam.
Das Projekt in Vietnam.(Bild: Mastervideoshar.VN)
Die Madison Base im Big Sky Ressort (USA)
Die Madison Base im Big Sky Ressort (USA)(Bild: Doppelmayr)

In Sachen „Städtische Seilbahn“ kamen in Mexico City die Arbeiten an der „Cablebús Línea 3“ zum Abschluss, weitere Projekte in Mexiko und auch in Kolumbien, Peru und Chile seien am Laufen. Im Bereich der Automated People Mover (APM) ist die Doppelmayr-Gruppe in Ausarbeitung und Umsetzung des Auftrags am Newark Liberty Airport in unmittelbarer Nachbarschaft von New York City. Zudem wurde ein Auftrag zur Erneuerung der APM-Anlage für das Getty Museum in Los Angeles (USA) an Land gezogen. Im Bereich des Ganzjahrestourismus in Asien wurden etwa Projekte in Vietnam und in Georgien umgesetzt, die Sparte Materialtransport habe man stabil positionieren können, so Doppelmayr.

Einsatz von künstlicher Intelligenz
Eine große Rolle spiele bei Doppelmayr „die kontinuierliche Weiterentwicklung der Technologie und die Umsetzung neuer Lösungen“, betonte der Weltmarktführer. Nach dem autonomen Betrieb von Kabinenbahnen sei der autonome Betrieb von Sesselbahnen der nächste logische Schritt gewesen. Damit werde unter der Verwendung zusätzlicher Sensoren, Kameraüberwachung und KI-gestützter Bildverarbeitung der Betrieb mit unbemannter Bergstation ermöglicht.

Als weitere Einsatzmöglichkeiten von KI bei Seilbahnen nannte Doppelmayr die Analyse des Einstiegsverhaltens der Fahrgäste oder eine adaptive Geschwindigkeitsregelung. Im ersten Fall werde sichergestellt, dass nur Sessel mit korrekt sitzenden Fahrgästen auf die Strecke gelangen – entsprechende Sesselbahnen würden ab 2025/26 zum Einsatz kommen. Die adaptive Geschwindigkeitsregelung wiederum reagiere auf das Besucheraufkommen. Man schaffe Innovationen, „die bewährte Technik intelligent ergänzen, den Betrieb vereinfachen und die Sicherheit erhöhen“, sagte Arno Inauen, der ebenfalls dem Executive Board angehört.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
11° / 17°
Symbol bedeckt
Bludenz
11° / 19°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
12° / 20°
Symbol bedeckt
Feldkirch
12° / 20°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
151.739 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
112.148 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
107.819 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
3006 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2127 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Innenpolitik
„Wenn sie das noch einmal probieren, dann …“
1580 mal kommentiert
Seniorenbund-Obfrau Ingrid Korosec (li.) und Birgit Gerstorfer (Vorsitzende des ...
Mehr Vorarlberg
Doppelmayr
Großprojekte bescheren Seilbahn-Riesen Umsatzplus
Gelingt Heimpremiere?
Rückkehrer lassen Altach gegen den LASK hoffen
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Nachgerechnet: Armanis 14.000-Dollar-Umsatz
Bundesliga im Ticker
Der SCR Altach gegen den LASK – ab 17 Uhr LIVE
Christof Bitschi:
„Wir sind noch nicht dort, wo wir hinwollen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf