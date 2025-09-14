Der Große Preis von San Marino – ab 14 Uhr LIVE

Renntag am Misano World Circuit Marco Simoncelli. Der Große Preis von San Marino beginnt um 14 Uhr, wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Der Zwischenstand:
WM-Dominator Marc Marquez ist gestern im MotoGP-Sprint von San Marino in Führung liegend gestürzt und ausgeschieden. Der spanische Ducati-Werksfahrer rutschte am Samstag nach sechs von 13 Runden im kurzen Rennen von der Strecke, weshalb der italienische Pole-Setter Marco Bezzecchi den Sieg erbte. Der Aprilia-Pilot gewann vor dem Ducati-Duo Alex Marquez und Fabio Di Giannantonio.
Vor den Augen von Motorrad-Legende Valentino Rossi und Formel-1-Star Lando Norris stürzte Marquez, der in dieser Saison bereits 14 Sprints gewonnen hat, und gab damit auch seinen neunten Sprint-Erfolg in Serie aus der Hand. Zuvor hatte sich der 32-Jährige, der in der WM-Wertung nun 173 Punkte vor seinem Bruder Alex führt, mit aggressiven Manövern an die Spitze gesetzt. Der Grand Prix wird heute über 27 Runden ausgetragen.
