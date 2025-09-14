Der Große Preis von San Marino – ab 14 Uhr LIVE

Vor den Augen von Motorrad-Legende Valentino Rossi und Formel-1-Star Lando Norris stürzte Marquez, der in dieser Saison bereits 14 Sprints gewonnen hat, und gab damit auch seinen neunten Sprint-Erfolg in Serie aus der Hand. Zuvor hatte sich der 32-Jährige, der in der WM-Wertung nun 173 Punkte vor seinem Bruder Alex führt, mit aggressiven Manövern an die Spitze gesetzt. Der Grand Prix wird heute über 27 Runden ausgetragen.