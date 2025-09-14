Toto Wolff gesteht: „Ich wollte wirklich aufhören“

„Mein Plan war ursprünglich, dass ich mit 50 nicht mehr mit Rennautos herumspielen will, weil da ist man dann erwachsen“, so Wolffs Argumentation. Letztlich entschied sich der Wiener dann doch dazu, seinen Vertrag zu verlängern. „Ich habe das Gefühl, dass ich noch viel beitragen kann“, meinte Wolff damals.