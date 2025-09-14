Toto Wolff gesteht: „Ich wollte wirklich aufhören“

2020 war Toto Wolff offenbar kurz davor, seine Koffer zu packen und die Formel 1 zu verlassen. „Ich wollte wirklich aufhören“, gestand der Mercedes-Teamchef gegenüber „Motorsport-total.vom“.
„Mein Plan war ursprünglich, dass ich mit 50 nicht mehr mit Rennautos herumspielen will, weil da ist man dann erwachsen“, so Wolffs Argumentation. Letztlich entschied sich der Wiener dann doch dazu, seinen Vertrag zu verlängern. „Ich habe das Gefühl, dass ich noch viel beitragen kann“, meinte Wolff damals.
Nachfolger bereits thematisiert
Als potenziellen Nachfolger soll 2020 bereits James Vowles im Raum gestanden sein, der Brite ist aktuell Teamchef bei Williams. Und wird wohl noch länger auf seine Chance bei Mercedes warten müssen ...
Zumindest ist ein Rücktritt für Wolff aktuell kein Thema. „Zumindest so lange, bis das Team wieder gewinnt, sehe ich mich nach wie vor als Executive-Teamchef“, so der 53-Jährige.
Kommentare
