Gogl-Walli out: „Natürlich bin ich enttäuscht“

Susanne Gogl-Walli, die das ganze Jahr häufig mit Verletzungen und Erkrankungen zu kämpfen gehabt hatte, schied leider im 400-m-Vorlauf bei der WM in Tokio chancenlos aus. Sie kam im sechsten und letzten Heat als Achte nicht über 52,92 hinaus und belegte im Gesamtklassement nur den 45. Platz.
Die „Krone“ berichtet aus Tokio
„Das war nicht die Performance, die ich mir vorgenommen hatte, da bin ich natürlich enttäuscht“, meinte die 29-Jährige, die aber nichts hatte unversucht lassen wollen. „Zuletzt hatte ich ja auch ein paar Trainings, die vielversprechend waren. „Aber die 400 m sind gnadenlos, da fehlen sofort ein paar Einheiten, die ich nicht habe machen können. Und eine WM ist halt etwas Besonderes, die Titelkämpfe wollte ich auch nicht auslassen.“
Serie geht zu Ende
Eine Zeit von 51,37 hätte zum Aufstieg ins Semifinale gereicht. Eine Zeit, die sie bei einer „normalen Vorbereitung“ immer hätte laufen können. So aber ging in Tokio eine große Serie für sie zu Ende. Zweimal in Folge hatte sie bei Weltmeisterschaften und auch bei den Olympischen Spielen das Semifinale erreicht ...
