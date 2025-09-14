Enthüpftes Wallaby „Lisa“ ist wieder daheim

Doch auch am Samstag war die „Jagd“ nach dem Mini-Känguru auf Abwegen nicht von Erfolg gekrönt. Zwar wurde es immer wieder gesichtet, einfangen ließ es sich aber nicht. Umso größer dürfte die Freude gewesen sein, als „Lisa“ am Sonntagmorgen plötzlich vor dem Gartenzaun stand, wie die Polizei der „Tiroler Krone“ mit einem Schmunzeln bestätigt: „Wahrscheinlich hatte sie Hunger.“ Das Tier war ganz von selbst zurück zu seinem Zuhause gehopst.