Enthüpftes Wallaby „Lisa“ ist wieder daheim

Nachdem in Tirol zuletzt zum wiederholten Male ein kleines Känguru auf Abwegen war, dürfen die Zillertaler Besitzer von „Lisa“ nun aufatmen. Die Ausreißerin kehrte am Sonntag von selbst zurück zu ihrem Gehege.
Seit Freitag fehlte von der Wallaby-Dame, die normalerweise in Rohrberg im Zillertal lebt, jede Spur – nur ein deutscher Tourist, der eigentlich auf der Suche nach seiner abgestürzten Drohne war, hatte das Tier gesehen. Daraufhin machte sich der Besitzer mit einer Expertin zum Betäuben und Einfangen von Wildtieren auf die Suche nach „Lisa“, allerdings vergeblich. Die Polizei veröffentlichte daraufhin ein Foto der Gesuchten und bat um Mithilfe aus der Bevölkerung.
Doch auch am Samstag war die „Jagd“ nach dem Mini-Känguru auf Abwegen nicht von Erfolg gekrönt. Zwar wurde es immer wieder gesichtet, einfangen ließ es sich aber nicht. Umso größer dürfte die Freude gewesen sein, als „Lisa“ am Sonntagmorgen plötzlich vor dem Gartenzaun stand, wie die Polizei der „Tiroler Krone“ mit einem Schmunzeln bestätigt: „Wahrscheinlich hatte sie Hunger.“ Das Tier war ganz von selbst zurück zu seinem Zuhause gehopst.
Fall erinnert an Ausreißer „Jecki“
Damit hat „Lisa“ nicht annähernd so lange durchgehalten wie sein Artgenosse „Jecki“, das vor einigen Tagen erst nach drei Wochen eingefangen werden konnte. Zuvor war es dem Bürgermeister von Gaimberg abhandengekommen. Gesichtet wurde „Jecki“ immer wieder, eingefangen wurde es aber erst am vergangenen Sonntag – und auch das erst, nachdem es sich eine dreistündige Verfolgungsjagd mit seinem Besitzer und der Polizei geliefert hatte.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.