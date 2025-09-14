Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Freude im Zillertal

Enthüpftes Wallaby „Lisa“ ist wieder daheim

Tirol
14.09.2025 12:49
Nach ihrem kurzen Ausflug in die Freiheit ist „Lisa“ nun wieder daheim.
Nach ihrem kurzen Ausflug in die Freiheit ist „Lisa“ nun wieder daheim.(Bild: Polizei Tirol)

Nachdem in Tirol zuletzt zum wiederholten Male ein kleines Känguru auf Abwegen war, dürfen die Zillertaler Besitzer von „Lisa“ nun aufatmen. Die Ausreißerin kehrte am Sonntag von selbst zurück zu ihrem Gehege. 

0 Kommentare

Seit Freitag fehlte von der Wallaby-Dame, die normalerweise in Rohrberg im Zillertal lebt, jede Spur – nur ein deutscher Tourist, der eigentlich auf der Suche nach seiner abgestürzten Drohne war, hatte das Tier gesehen. Daraufhin machte sich der Besitzer mit einer Expertin zum Betäuben und Einfangen von Wildtieren auf die Suche nach „Lisa“, allerdings vergeblich. Die Polizei veröffentlichte daraufhin ein Foto der Gesuchten und bat um Mithilfe aus der Bevölkerung. 

Wallabys wie Lisa (hier ein Symbolbild) sind eine kleine Gattung von Kängurus.
Wallabys wie Lisa (hier ein Symbolbild) sind eine kleine Gattung von Kängurus.(Bild: EPA/DAN HIMBRECHTS)

Doch auch am Samstag war die „Jagd“ nach dem Mini-Känguru auf Abwegen nicht von Erfolg gekrönt. Zwar wurde es immer wieder gesichtet, einfangen ließ es sich aber nicht. Umso größer dürfte die Freude gewesen sein, als „Lisa“ am Sonntagmorgen plötzlich vor dem Gartenzaun stand, wie die Polizei der „Tiroler Krone“ mit einem Schmunzeln bestätigt: „Wahrscheinlich hatte sie Hunger.“ Das Tier war ganz von selbst zurück zu seinem Zuhause gehopst. 

Lesen Sie auch:
Das Wallaby heute Nachmittag auf der Wiese im Bereich von Rohrberg.
Ausgebüxtes Wallaby
Jetzt auch im Zillertal: Känguru auf Abwegen
12.09.2025
Ortschef kann aufatmen
Enthüpftes Känguru „Jecki“ wieder eingefangen
07.09.2025

Fall erinnert an Ausreißer „Jecki“
Damit hat „Lisa“ nicht annähernd so lange durchgehalten wie sein Artgenosse „Jecki“, das vor einigen Tagen erst nach drei Wochen eingefangen werden konnte. Zuvor war es dem Bürgermeister von Gaimberg abhandengekommen. Gesichtet wurde „Jecki“ immer wieder, eingefangen wurde es aber erst am vergangenen Sonntag – und auch das erst, nachdem es sich eine dreistündige Verfolgungsjagd mit seinem Besitzer und der Polizei geliefert hatte.

Porträt von Nicole Greiderer
Nicole Greiderer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
186.968 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
138.941 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
122.738 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3498 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2329 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Kolumnen
Mit Bettel-Beitrag zur riskanten „Volkspension“
1623 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf