Verkauf von Auto-Bremsanlage zog brutale Räuber an

Nicht alltägliche Beute haben Räuber am Samstag im Wiener Bezirk Brigittenau gemacht. Die zwei Täter hatten es auf eine Auto-Bremsanlage abgesehen, die ein 27-Jähriger im Internet zum Verkauf angeboten hatte. Die Unbekannten gaben sich als Kaufinteressenten aus, und zeigten beim Treffen ihre wahren Absichten …
Der Mann hatte über eine Onlineplattform die Pkw-Bremsanlagen angeboten. Es meldete sich auf das Inserat ein mutmaßlicher Interessent. Man vereinbarte ein Treffen auf einem öffentlichen Parkplatz in der Rebhanngasse, teilte die Polizei am Sonntag mit.
Schläge statt Verkaufsgespräch
Am Übergabeort traf der Verkäufer auf zwei Männer, die allerdings keine Anstalten machten, die Bremsanlagen legal zu erwerben – im Gegenteil: Sie begannen, den 27-Jährigen zu würgen und zu schlagen.
Der Mann erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen. Die Täter raubten die angebotene Bremsanlage und flüchteten anschließend mit einem Pkw ohne Kennzeichen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.