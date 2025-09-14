Verkauf von Auto-Bremsanlage zog brutale Räuber an

Nicht alltägliche Beute haben Räuber am Samstag im Wiener Bezirk Brigittenau gemacht. Die zwei Täter hatten es auf eine Auto-Bremsanlage abgesehen, die ein 27-Jähriger im Internet zum Verkauf angeboten hatte. Die Unbekannten gaben sich als Kaufinteressenten aus, und zeigten beim Treffen ihre wahren Absichten …