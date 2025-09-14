Vorteilswelt
Attacke auf Parkplatz

Verkauf von Auto-Bremsanlage zog brutale Räuber an

Wien
14.09.2025 13:36
Auf einem Parkplatz (Symbolbild) im Wiener Bezirk Brigittenau kam es zum Treffen, mit ...
Nicht alltägliche Beute haben Räuber am Samstag im Wiener Bezirk Brigittenau gemacht. Die zwei Täter hatten es auf eine Auto-Bremsanlage abgesehen, die ein 27-Jähriger im Internet zum Verkauf angeboten hatte. Die Unbekannten gaben sich als Kaufinteressenten aus, und zeigten beim Treffen ihre wahren Absichten …

Der Mann hatte über eine Onlineplattform die Pkw-Bremsanlagen angeboten. Es meldete sich auf das Inserat ein mutmaßlicher Interessent. Man vereinbarte ein Treffen auf einem öffentlichen Parkplatz in der Rebhanngasse, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Schläge statt Verkaufsgespräch
Am Übergabeort traf der Verkäufer auf zwei Männer, die allerdings keine Anstalten machten, die Bremsanlagen legal zu erwerben – im Gegenteil: Sie begannen, den 27-Jährigen zu würgen und zu schlagen. 

Der Mann erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen. Die Täter raubten die angebotene Bremsanlage und flüchteten anschließend mit einem Pkw ohne Kennzeichen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

