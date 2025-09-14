Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

So spät wie noch nie

Der FC Köln sorgt mit Rekordtreffer für Aufsehen

Fußball International
14.09.2025 14:16
Der Kölner Höhenflug geht auf dramatische Art und Weise weiter.
Der Kölner Höhenflug geht auf dramatische Art und Weise weiter.(Bild: AFP/RONNY HARTMANN)

Der 1. FC Köln sorgt in der deutschen Fußball-Bundesliga weiter für Furore. „Die Leute hier sind alle verrückt“, sagte Jakub Kaminski, Neuzugang und „Retter“ der Kölner am Sonntag. Beim turbulenten 3:3 auswärts gegen den VfL Wolfsburg schaffte es der Aufsteiger, allerlei Verrücktheiten in nur einen überlangen Nachmittag zu pressen und sogar Rekorde aufzustellen.

0 Kommentare

Enttäuschung in der neunten Minute der Nachspielzeit, Ekstase in der 14., dazu das späteste Tor der Liga-Historie: Das alles gab es zu sehen in einem Spiel mit drei längeren Unterbrechungen und einer 14-minütigen Extrazeit, in der am Ende natürlich nicht irgendwer den Bundesliga-Rekord zum 3:3-Ausgleich (90.+14) aufstellte: Es war der Kölner Kaminski, der eigentlich dem VfL Wolfsburg gehört und vor dieser Saison erst einmal nur für ein Jahr ausgeliehen wurde.

„Hektisch und wild“
„Wenn du was Langweiliges erleben willst, dann wirst du Verwaltungsbeamter. Das kann ich sagen, weil ich‘s gelernt habe“, sagte Kölns Trainer Lukas Kwasniok im ZDF. Als Fußballtrainer dagegen könne es „schon einmal hektisch und wild werden“.

Köln-Trainer Lukas Kwasniok
Köln-Trainer Lukas Kwasniok(Bild: GEPA)

Zweimal zwei Tore in der Nachspielzeit
Das Emotionale, Überbordende, Laute und etwas Verrückte hat dem 1. FC Köln häufig genug im Weg gestanden in seiner wechselhaften Geschichte. Im Moment aber trägt es den Club von ÖFB-Legionär Florian Kainz, der in der Schlussphase sein Comeback nach einer kurzen Verletzungspause feierte, durch diesen Aufstiegssommer.

Köln ist Tabellendritter
90.+1 Minute: 2:2 durch Isak Johannesson. 90.+9 Minute: 2:3 durch Maximilian Arnold. 90.+14: 3:3 durch Kaminski. Zum zweiten Mal im erst vierten Pflichtspiel dieser Saison schoss der FC gleich zwei entscheidende Tore in der Nachspielzeit und ist mit sieben Punkten nach drei Runden derzeit Tabellendritter.

Lesen Sie auch:
Marius Bülter erlöste die Kölner durch seinen Treffer in der Nachspielzeit.
Bundesliga-Comeback
Erlösung in Nachspielzeit! Köln siegt zum Auftakt
24.08.2025
Nach United-Abschied
Christian Eriksen wechselt in die Bundesliga
10.09.2025

Eriksen nur auf der Bank
Eine Geschichte dieses verrückten Spiels ist auch, dass der Gegner den dänischen Topspieler Christian Eriksen nach Stationen bei Ajax Amsterdam, Inter Mailand und Manchester United am Mittwoch in Wolfsburg präsentierte und ihn dann am Samstag die vollen 105 Minuten auf der Bank ließ. ÖFB-Legionär Patrick Wimmer wurde in der 89. Minute beim Stand von 2:1 für die Wolfsburger ausgewechselt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
188.376 mal gelesen
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Wien
„Herr sitzt im Auto und fotografiert parkende Kfz“
141.620 mal gelesen
Stefan F. kehrte zum Parkplatz in der Angyalföldstraße zurück – und sprach mit Angestellten vor ...
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
123.453 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Innenpolitik
Hammer-Umfrage: Regierung verliert ihre Mehrheit
3559 mal kommentiert
Bittere Stunden für die Parteichefs. Würde Österreich heute wählen, ging sich die ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
2329 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Kolumnen
Desaster für Anti-Kickl-Koalition: Wen wundert‘s?
1837 mal kommentiert
Die Bundesregierung unter Christian Stocker (re.) hat ein halbes Jahr nach ihrem Antritt die ...
Mehr Fußball International
So spät wie noch nie
Der FC Köln sorgt mit Rekordtreffer für Aufsehen
Wechsel-Theater
Aus Kader gestrichen! „Muss ihn nicht anflehen“
Verletzt ausgewechselt
Nicht schon wieder! Zittern um ÖFB-Legionär
Gala-Auftritt
Müller: Rekordsieg und Dreierpack zum Geburtstag
Premier-League-Ticker
Burnley gegen Liverpool ab 15 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf