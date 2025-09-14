Wien: Bub (12) in Falle gelockt und ausgeraubt

Ein Zwölfjähriger ist in der Nacht auf Samstag in Wien in eine perfide Falle gelockt worden. Der Bub hatte sich zuvor mit einem 13-Jährigen alleine in der Krieau und sich danach mit zwei weiteren Jugendlichen bei der Meiselstraße in Fünfhaus getroffen. Dort kam es zum Überfall, bei dem das Trio den Zwölfjährigen sogar verletzte.
Der Zwölfjährige ahnte wohl nichts Böses, als er in der Nacht gegen 2.30 Uhr auf die Freunde des 13-Jährigen im Alter von 14 und 15 Jahren traf. Doch das sollte sich rasch ändern, denn plötzlich forderten die drei älteren Burschen Geld von ihm. Die Situation eskalierte, die Täter schlugen auf ihr Opfer ein und nahmen dem Zwölfjährigen gewaltsam eine geringe Menge Bargeld, eine Halskette sowie ein Gilet ab, ehe sie die Flucht antraten. Bei dem Überfall erlitt das Opfer leichte Verletzungen.
Verdächtige wiedererkannt
Der Zufall sollte die Polizei rasch auf die Spur der mutmaßlichen Täter bringen. Denn als das Opfer in der Polizeiinspektion Wurmsergasse Anzeige erstattete, erkannte es das Trio anhand einer Abgängigkeitsanzeige wieder. Die drei dringend Tatverdächtigen waren aus einer Wohngemeinschaft für Jugendliche als abgängig gemeldet worden.
Die Polizei konnte die Tatverdächtigen kurz nach der Tat in der Wohngemeinschaft antreffen. Die strafmündigen Jugendlichen mit syrischer Staatsbürgerschaft wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und in eine Justizanstalt überstellt. Das Opfer wurde an eine Erziehungsberechtigte übergeben. Die Ermittlungen sind im Gange.
