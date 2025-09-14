Wien: Bub (12) in Falle gelockt und ausgeraubt

Der Zwölfjährige ahnte wohl nichts Böses, als er in der Nacht gegen 2.30 Uhr auf die Freunde des 13-Jährigen im Alter von 14 und 15 Jahren traf. Doch das sollte sich rasch ändern, denn plötzlich forderten die drei älteren Burschen Geld von ihm. Die Situation eskalierte, die Täter schlugen auf ihr Opfer ein und nahmen dem Zwölfjährigen gewaltsam eine geringe Menge Bargeld, eine Halskette sowie ein Gilet ab, ehe sie die Flucht antraten. Bei dem Überfall erlitt das Opfer leichte Verletzungen.