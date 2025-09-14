„Das Herzklopfen war sofort wieder da“

Aus Kader gestrichen! „Muss ihn nicht anflehen“
Zum ersten Mal seit 15 Jahren steigt am Sonntag das erste Saison-Heimspiel der Vienna Capitals ohne Mario Fischer. Nach seinem Karriereende im Sommer wird der langjährige Kapitän nun gebührend verabschiedet, seine Nummer 50 unter dem Hallendach platziert.
„Ich bin ungewohnt nervös“, gesteht Mario Fischer im Vorfeld seiner Verabschiedung der „Krone“. Logisch, so hat er das erste Heimspiel der Caps in einer neuen Eishockey-Saison noch nie erlebt. „Wenn du ein paar hundert Spiele gespielt hast, dann weißt du, was kommt. Aber das, was am Sonntag passiert, hab ich bisher nur bei Phil Lakos und Rafi Rotter miterlebt.“ Die Rückennummern der beiden Legenden hängen bereits unter dem Hallendach. Marios 50er kommt am Sonntag dazu,
