Wechsel-Theater

Aus Kader gestrichen! „Muss ihn nicht anflehen“

Fußball International
14.09.2025 13:16
Ademola Lookman
Ademola Lookman(Bild: AFP/APA/Piero CRUCIATTI)

Ademola Lookman sorgt in Bergamo für mächtig Wirbel! Der 27-jährige Angreifer wollte seinen Abgang von Atalanta kurz vor Transferschluss auf eigene Faust erzwingen, doch der Deal platzte. Jetzt reagiert Trainer Ivan Juric mit harten Worten und strich seinen Star kurzerhand aus dem Kader.

„Ademola wird morgen nicht bereit sein. Eine wirklich unangenehme und schwierige Situation. Als Trainer habe ich gespürt, dass wir andere Dinge brauchen: Kampfgeist, Bescheidenheit, viel Einsatz für dieses Trikot“, stellte Juric vor dem Serie-A-Spiel gegen Lecce klar. Und weiter: „Ich habe ein großartiges Verhältnis zu Lookman, aber ich muss ihn nicht anflehen, zu spielen. Es funktioniert andersherum: Wir sind Atalanta und wir repräsentieren die Stadt.“

Atalanta-Coach Ivan Juric
Atalanta-Coach Ivan Juric(Bild: AP/Gianni Santandrea/undefined)

Lookman war in der Vorsaison mit 20 Treffern und sieben Vorlagen noch einer der absoluten Leistungsträger beim Europa-League-Sieger von 2024. Weil er auf einen Wechsel drängte, legte er sich nun jedoch mit dem Verein an.

Auf Instagram beklagte der Nigerianer, der unter anderem bei Bayern, Atlético, Tottenham und Inter auf dem Zettel stand: „Obwohl ich ein Angebot erhalten habe, das dem entspricht, was meiner Meinung nach (mit der Klubführung) besprochen worden war, blockiert der Verein aus Gründen, die ich nicht verstehe, diese Möglichkeit. (…) Genug ist genug.“

Saudis als einziger Ausweg?
Für Atalanta kam ein Abgang des 60-Millionen-Mannes nicht infrage. Zu hoch wäre der Verlust neben dem Abgang von Mateo Retegui gewesen. Da sich Lookman weder am Deadline Day der europäischen Top-Ligen noch in der Türkei ein neuer Klub fand, bleibt ihm nun nur noch eine Tür offen: die Saudi Pro League, deren Transferfenster noch bis 23. September geöffnet ist.

Fest steht: Die Nerven in Bergamo liegen blank und die Personalie Lookman könnte die Italiener noch länger beschäftigen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
