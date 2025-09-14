Aus Kader gestrichen! „Muss ihn nicht anflehen“

„Ademola wird morgen nicht bereit sein. Eine wirklich unangenehme und schwierige Situation. Als Trainer habe ich gespürt, dass wir andere Dinge brauchen: Kampfgeist, Bescheidenheit, viel Einsatz für dieses Trikot“, stellte Juric vor dem Serie-A-Spiel gegen Lecce klar. Und weiter: „Ich habe ein großartiges Verhältnis zu Lookman, aber ich muss ihn nicht anflehen, zu spielen. Es funktioniert andersherum: Wir sind Atalanta und wir repräsentieren die Stadt.“