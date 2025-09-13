Finanzdesaster in Pathologie wird Fall für Politik

Ausgaben von 2,3 auf 9,6 Millionen Euro

Dieses saß bei den Tirol Kliniken nach Gründung des eigenen Labors offenbar sehr locker. Die Kosten für pathologische Leistungen sind laut Rechnungshof von 2,29 Millionen Euro auf 9,63 Millionen Euro im Jahr 2023 geradezu explodiert. Dazu kamen demnach allein im Jahr 2023 1,9 Millionen Euro Ausgaben der Innpath für Medizinleistungen außer Haus. Kurz gesagt: Es wurde richtig teuer. Die Ärzte verdienen bei der Innpath laut Rechnungshof um bis zu 50 Prozent mehr als im Landeskrankenhaus und Aufträge wurden just an ein privates Labor eines ihrer Geschäftsführer vergeben.