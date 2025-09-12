Keller-Bande treibt in Bischofshofen ihr Unwesen

Erster Neuzugang landet im Falken-Horst
Noch tappt die Polizei im Dunklen, hat keine Spur zu den Tätern. Fakt ist: In den vergangenen Tagen brachen Unbekannte gleich mehrmals in Kellerabteile von Mehrparteienhäusern im Salzburger Bischofshofen ein. Gestohlen wurden meist Fahrräder.
Die Taten ereigneten sich laut Exekutive allesamt zwischen 4. und 11. September. Viermal brachen die Unbekannte in Kellerabteile ein, bei drei weiteren Abteilen scheiterten die Täter.
Die Masche der Verbrecher: Sie hebelten die Haupteingangstür zum Keller auf. In weiterer Folge rissen sie Schlossriegel aus der Holzverkleidung der Kellerabteile gewaltsam auf. Die Schadenshöhe ist noch unklar.
