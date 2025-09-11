Eisbullen können Fan-Ablehnung als Trumpf sehen

Gleich ein Drittel des Teams ist neu. Dennoch dürfte die Tonart zwischen den beiden Rivalen gleich bleiben. „Gegen Bozen ist es immer ein sehr spezielles, schweres und hartes Duell“, warnte Stürmer Lucas Thaler vor den Italienern, die in der Vorbereitung ungeschlagen blieben. In der CHL konnten die „Füchse“ zwei von vier Partien gewinnen, zeigten sich also verwundbar. Aber: „Wir haben Bozen beobachtet. Sie sind sehr stark und erfahren. Besonders daheim sind sie wirklich gut. Wir müssen von der Strafbank weg bleiben und versuchen, unseren Rhythmus zu finden“, warnte Viveiros und nannte zugleich das Rezept für den erhofften Auftaktdreier.