Mega-Auftakt in Bozen

Eisbullen können Fan-Ablehnung als Trumpf sehen

Salzburg
11.09.2025 22:00
Salzburg in Bozen! Auf solche Szenen müssen sich die Bulls auch südlich des Brenners einstellen.
Salzburg in Bozen! Auf solche Szenen müssen sich die Bulls auch südlich des Brenners einstellen.(Bild: Tröster Andreas)

Nach vier hitzigen Duellen in der Champions Hockey League (CHL) biegen die Eisbullen heute wieder auf die Spur des Ligaalltags ab. Für den Eishockey-Serienmeister geht’s dabei gleich zum Rivalen nach Bozen. Südlich des Brenners wartet auf die Mannschaft von Cheftrainer Manny Viveiros nicht nur ein echter Gradmesser, sondern auch eine aufgeheizte Stimmung. 

„Wir wissen, dass die Eiswelle für uns keine freundliche Eishalle ist“, sagte Viveiros gestern kurz vor Abfahrt nach Südtirol.

Wir wissen, dass die Eiswelle für uns keine freundliche Eishalle ist

Manny VIVEIROS, Headcoach EC Red Bull Salzburg

Die Ablehnung der Bozen-Fans soll den Bulls als Trumpf dienen. „Laute Zuschauer helfen auch unserem Team und geben uns die nötige Energie“, erklärte der Kanadier im Gespräch mit der „Krone“. Erwartet werden mindestens 3000 Tifosi.


Thaler: “Wird ein hartes Duell“
Entscheiden werden allen voran aber die Dinge, die auf dem Eis geschehen. Bozen, vergangene Saison im Halbfinale ausgerechnet an Salzburg gescheitert, hat sich im Sommer gut verstärkt.

Gleich ein Drittel des Teams ist neu. Dennoch dürfte die Tonart zwischen den beiden Rivalen gleich bleiben. „Gegen Bozen ist es immer ein sehr spezielles, schweres und hartes Duell“, warnte Stürmer Lucas Thaler vor den Italienern, die in der Vorbereitung ungeschlagen blieben. In der CHL konnten die „Füchse“ zwei von vier Partien gewinnen, zeigten sich also verwundbar. Aber: „Wir haben Bozen beobachtet. Sie sind sehr stark und erfahren. Besonders daheim sind sie wirklich gut. Wir müssen von der Strafbank weg bleiben und versuchen, unseren Rhythmus zu finden“, warnte Viveiros und nannte zugleich das Rezept für den erhofften Auftaktdreier.

Kadertechnisch müssen die Bulls wie zuletzt auf einige Stammkräfte verzichten. Auch für den Sonntags-Schlager gegen den KAC sind Rückkehrer kein Thema. Sowohl die Mannschaft als auch das Trainerteam geht damit aber gelassen um. „Das ist nicht ideal für uns, aber vielleicht ist es auch gut, dass wir diese Situation schon jetzt haben und zu einem späteren Zeitpunkt aus dem Vollen schöpfen können.“

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Salzburg

