Kraftwerk in Salzachöfen braucht Umwelt-Verfahren

Nun ist klar, dass das Energieprojekt einer Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf. „Dieser offizielle, formale Schritt bringt für alle Beteiligten Klarheit und Transparenz“, so eine Sprecherin der Salzburg AG. Läuft alles nach Plan, soll 2028 mit dem Bau begonnen werden.