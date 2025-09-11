Kraftwerk in Salzachöfen braucht Umwelt-Verfahren

Eisbullen können Fan-Ablehnung als Trumpf sehen
Verbund und Salzburg AG wollen bei den Salzachöfen in Golling ein neues Flusskraftwerk bauen. Bürgerdialog-Veranstaltungen und zahlreiche rechtliche Abklärungen haben bereits stattgefunden.
Nun ist klar, dass das Energieprojekt einer Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf. „Dieser offizielle, formale Schritt bringt für alle Beteiligten Klarheit und Transparenz“, so eine Sprecherin der Salzburg AG. Läuft alles nach Plan, soll 2028 mit dem Bau begonnen werden.
Das Salzachöfen-Kraftwerk soll mit 30 Megawatt Leistung noch größer werden und mehr Energie produzieren als das benachbarte Werk in Stegenwald. 25.000 Haushalte könnten von dort Strom beziehen.
