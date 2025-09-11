Vorteilswelt
Routinier jubelt!

Das ist der neue Kapitän der Zeller Eisbären

Salzburg
11.09.2025 13:37
Mit Max Wilfan setzen die Zeller Eisbären auf einen erfahrenen Mann.
Mit Max Wilfan setzen die Zeller Eisbären auf einen erfahrenen Mann.(Bild: Johannes Radlwimmer)

Nachdem Hubert Berger seine Karriere beendet und Robin Johansson den Verein verlassen haben, mussten sich die Zeller Eisbären einen neuen Kapitän suchen. Der Meister der Alps Hockey League setzt auch künftig wieder auf Erfahrung. Seit heute Vormittag steht der neue starke Mann fest. Er wird von einem erfahrenen Trio unterstützt.

„Es ist natürlich eine Ehre Kapitän der Eisbären zu sein. Ich freue mich auf die Aufgabe und werde mein Bestes geben, ein guter Leader zu sein. Gleichzeitig haben wir viele weitere Spieler, die genauso ihre Führungsqualitäten einbringen werden, damit wir am Ende wieder als Team erfolgreich sein können“, schwärmte Wilfan von seiner neuen Aufgabe.

Unterstützt wird der 34-jährige Angreifer, der in der Vorsaison vom damaligen Ligakonkurrenten Lustenau in die Bergstadt wechselte, von Tyler Cuma, Nick Huard und überraschend Leon Widhalm. 

„Alle vier haben viel Gutes beizutragen, und sie werden alle eine wichtige Rolle dabei spielen, wie wir uns weiterentwickeln“, begründete Zell-Coach Marcel Rodman die Entscheidung. 

Zitat Icon

Alle vier haben viel Gutes beizutragen, und sie werden alle eine wichtige Rolle dabei spielen, wie wir uns weiterentwickeln

Marcel RODMAN, Trainer Zeller Eisbären


Am Wochenende schließen die Pinzgauer mit dem Duell beim deutschen Drittligisten in Deggendorf das Testspielprogramm ab. Zum Ligaauftakt am 20. Septemberg kreuzt der Meister gegen Vorjahres-Finalgegner Jesenice die Schläger. 

