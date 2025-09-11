Das ist der neue Kapitän der Zeller Eisbären

Unterstützt wird der 34-jährige Angreifer, der in der Vorsaison vom damaligen Ligakonkurrenten Lustenau in die Bergstadt wechselte, von Tyler Cuma, Nick Huard und überraschend Leon Widhalm.

„Alle vier haben viel Gutes beizutragen, und sie werden alle eine wichtige Rolle dabei spielen, wie wir uns weiterentwickeln“, begründete Zell-Coach Marcel Rodman die Entscheidung.