Landesregierung drängt bei jedem Anlass auf Fotos

Bei Veranstaltungen, an denen Mitglieder der Landesregierung teilnehmen, bekommt man wenig vom Geschehen abseits der Politikerauftritte mit, wenn man sich auf das Landesmedienzentrum (LMZ) verlässt. Bei dessen Fotografen ist stets die Landesregierung im Mittelpunkt. Zumindest ist das bei Wohlfühlthemen wie Festen, Eröffnungen und Ehrungen so. Bei weniger angenehmen Anlässen wie Fahrverboten, Straßensperren oder Wildtier-Abschüssen springt praktisch nie ein Regierungsmitglied plötzlich ins Bild.