Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Propaganda-Masche

Landesregierung drängt bei jedem Anlass auf Fotos

Salzburg
12.09.2025 06:00
Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (re.) und ihre Vize Marlene Svazek (li.) inmitten der ...
Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (re.) und ihre Vize Marlene Svazek (li.) inmitten der Feuerwehrkommandanten von Niederösterreich und Salzburg(Bild: Neumayr Fotografie Christian Leo)

Regelmäßig berichtet der Propaganda-Dienst des Landes von Festen und Ehrentagen in Salzburgs Bezirken. Dabei stehen jedoch nicht die Jubilare und die Veranstaltungen im Fokus, sondern stets die Politiker.

0 Kommentare

Ein Vereinsjubiläum hier, eine Ehrung da. Eine Veranstaltung für Schulen dort, ein Betriebsbesuch weiter drüben. Jeden Tag gibt es im ganzen Land wichtige Termine dieser Art. Und überall drängen die Mitglieder der Landesregierung in die erste Reihe. Diesen Eindruck bekommt zumindest, wer die Fotoseite des Propaganda-Dienstes des Landes durchschaut.

Nur ein Beispiel: die 400-Jahre-Feier der Historischen Prangerschützen Bad Vigaun am vergangenen Wochenende. Ein gelungenes Brauchtumsfest mit vielen berichtenswerten Aspekten. 13 Fotos veröffentlichte das Landes-Medienzentrum davon. Auf allen 13 war Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) zu sehen. So geht das meistens.

Martin Zauner (FPÖ) macht’s persönlich: Beim „Tag des Sports“ probierte sich der Landesrat an ...
Martin Zauner (FPÖ) macht’s persönlich: Beim „Tag des Sports“ probierte sich der Landesrat an mehreren Stationen.(Bild: Chris Hofer)

Bei Veranstaltungen, an denen Mitglieder der Landesregierung teilnehmen, bekommt man wenig vom Geschehen abseits der Politikerauftritte mit, wenn man sich auf das Landesmedienzentrum (LMZ) verlässt. Bei dessen Fotografen ist stets die Landesregierung im Mittelpunkt. Zumindest ist das bei Wohlfühlthemen wie Festen, Eröffnungen und Ehrungen so. Bei weniger angenehmen Anlässen wie Fahrverboten, Straßensperren oder Wildtier-Abschüssen springt praktisch nie ein Regierungsmitglied plötzlich ins Bild.

Lesen Sie auch:
Auch von der Ski-WM berichtete das Medienzentrum eifrig.
Parallelstrukturen
Wie Propaganda-Dienst ein Eigenleben bekam
10.09.2025
Krone Plus Logo
Salzburgs Landesbudget
So viele Millionen verschlingt Propagandadienst
09.09.2025
Krone Plus Logo
Spitzenjob beim Land
Salzburgs Propagandadienst holt seinen Chef von SN
09.09.2025

Landesvideos stoßen im Netz auf wenig Interesse
In einer Vielzahl an positiven Fällen finden die Politiker in den Aussendungen auch salbungsvolle Worte. Wird es aber kritisch, dann halten sie sich mit ihren Wortspenden in den LMZ-Meldungen zurück.

Stefan Schnöll (ÖVP) stattete im Jänner dem Halleiner Werk von Werner & Mertz einen ...
Stefan Schnöll (ÖVP) stattete im Jänner dem Halleiner Werk von Werner & Mertz einen fototauglichen Besuch ab.(Bild: Chris Hofer)

Ähnlich ist das auch bei der Video-Plattform „Salzburg On“, die das Land im Dezember 2024 an den Start geschickt hat. Es dominieren Wohlfühlthemen mit hohem Anteil an Regierungspolitikern. Die „Krone“ kennt die Zugriffszahlen für die Videoplattform im Internet.

Bis Mitte August 2025 waren es im Schnitt rund 1315 Aufrufe pro Tag. Das sind bescheidene Zahlen, da Großereignisse wie die Ski-WM, die vom LMZ intensiv betreut wurde, und die Festspieleröffnung in diese Zeit fallen. Bei solchen Zugriffszahlen würde sich jeder Medien-Manager in der Privatwirtschaft die Haare raufen.

Porträt von Maximilian Kronberger
Maximilian Kronberger
Porträt von Matthias Nagl
Matthias Nagl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Der mit 49.500 Litern Flüssiggas befüllte Laster kippte unter einer Autobahnüberführung um und ...
Tanklaster umgekippt
Inferno in Mexiko: Zahl der Toten steigt
Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
189.248 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Royals
Aufregung um Ohrringe von Prinzessin Gabriella
114.604 mal gelesen
Am Sonntag nahm Fürstin Charlene mit ihren Zwillingen Jacques und Gabriella am traditionellen ...
Österreich
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
96.988 mal gelesen
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1758 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1569 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1354 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf