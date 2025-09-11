Frau (56) baute ihrem Garten Cannabispflanzen an

Garteln ist für viele Österreicher ein beliebtes Hobby. So auch für eine 56-Jährige aus Neumarkt am Wallersee. Allerdings galt die Hingabe der Frau nicht in erster Linie der Schönheit der Pflanzen in ihrem Garten, sondern vielmehr einer ertragreichen Ernte...
Nachbarn der Frau fiel auf, dass die Pflanzen eine große Ähnlichkeit mit Cannabispflanzen hatten. Sie verständigten daraufhin die Polizei.
Die Beamten stießen in dem Neumarkter Garten schließlich auf insgesamt 13 Cannabispflanzen.
Die 56-jährige Mieterin gab an, die Pflanzen für den Eigenbedarf angebaut zu haben, konnte jedoch keine ärztliche Verschreibung vorlegen.
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Salzburg wird die Frau nach dem Suchtmittelgesetz auf freiem Fuß angezeigt. Die Pflanzen wurden sichergestellt.
