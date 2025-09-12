Giftmischer haben hier die allergrößte Freude

Seltene Schlange auf dem Weg nach Salzburg

In den kommenden Wochen bekommt die „Welt der Gifte“ einen außergewöhnlichen Neuzugang. Kley holt sich eine Mangshan-Viper ins Haus. Die Schlange ist streng geschützt und ist nur in der Region Südchinas beheimatet. Vor Jahren schätzten Forscher den verbliebenen Bestand auf nicht mehr als ein paar Hundert Exemplare. Die Viper kann bis zu zwei Meter lang werden. Wegen ihrer auffälligen grün-braunen Musterung ist sie bei Liebhabern extrem beliebt, Preise von bis zu 1000 Euro pro Kilogramm Körpergewicht sind keine Seltenheit. „Wir sind der einzige Zoo in ganz Österreich, die eine Mangshan-Viper haben werden“, ist bei Kley die Vorfreude riesig. Die Schlange ist selbstredend giftig – so wie alle tierischen Bewohner der „Welt der Gifte“.