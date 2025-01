Mordverdächtiger sprang bei Verhör aus dem Fenster

Alexander K. (35) sitzt in seiner Zelle in der Justizanstalt Puch-Urstein und schweigt beharrlich. Hat er im Mai 2023 in der Stadt Salzburg einen Möbelpacker (52) kaltblütig ermordet? K. verweigert die Aussage. Fest steht jedenfalls: Bei seinem Verhör in der Landespolizeidirektion verhielt sich der Mann keineswegs so, wie man es von einem Unschuldigen erwarten könnte.