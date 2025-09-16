Regen, Wind und eine Jacke, wie eine Rüstung!

Schon beim ersten Griff merkt man: Diese Jacke ist anders, als andere Hardshell-Jacken. Kein schweres Bollwerk, sondern eine klug konstruierte Rüstung. Und der Stoff fühlt sich gleichzeitig robust und leicht an. Das Geheimnis dahinter heißt GORE-TEX PRO ePE – eine neue Membran des GORE-Konzerns, die nicht nur gegen das Wetter kämpft, sondern auch gegen die Altlasten der Textilindustrie.