„Am Anfang hätte ich mich das nicht getraut“

Hochkarätiges Programm

Der Rest des Programms ist auch nicht von schlechten Eltern: An den fünf angestammten Bühnen sind an den vier Tagen zwölf Konzerte zu erleben. Und über die vergangenen zwölf Jahre ist das Publikum mit dem Festival mitgewachsen. Das ermöglicht auch so fantastische Konzerte wie jenes mit Gina Schwarz und ihren Multiphonics 8, die an Tag zwei im Hugo Wolf Saal auf den Spuren der britischen Singer-Songwriter-Legende Nick Drake wandeln. Auch das US-amerikanische Tomeka Reid Quartet, zu dem Gitarrengöttin Mary Halverson gehört, wird für Furore sorgen. Die Late Night im Alten Kino gehört dann der legendären Amsterdamer Formation Spinifex, die in Leibnitz ihre ersten 20 Jahre feiert.