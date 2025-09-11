Einmal kriminell, immer kriminell – stimmt das so?

3 Tote und 70 Verletzte nach Tankwagen-Explosion
Menschen dabei zu unterstützen, nach einer Straftat wieder Teil der Gesellschaft zu werden – das ist die Aufgabe von Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfern. Kristin Henning, Leiterin von Neustart Tirol, gibt der „Krone“ interessante Einblicke.
Auf Bewährung. Wenn dieses Urteil im Gerichtssaal gefällt wird, ist es meist mit Erleichterung der Angeklagten verbunden. Aber was bedeutet das eigentlich? Wie bewährt man sich? Und wie kann Bewährungshilfe unterstützen? „Bewährungshilfe kann immer dann angeordnet werden, wenn es eine Probezeit gibt“, erklärt Kristin Henning, Leiterin von Neustart Tirol.
