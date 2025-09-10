Ein Land steht kopf: „Alle träumen von der WM!“

2028 als großes Ziel

In der WM-Quali-Gruppe B liegt Kosovo hinter der Schweiz auf Platz zwei, vor Schweden und Slowenien. Foda: „Der zweite Platz ist möglich, aber es wird noch extrem schwer. Im Oktober wartet das Heimspiel gegen Slowenien, dann geht es nach Schweden. Unser großes Ziel ist aber die WM 2028, darauf arbeiten wir hin.“ Wenn es schon vorher mit dem WM-Ticket klappen sollte, hätte aber auch keiner was dagegen.