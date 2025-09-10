Vorteilswelt
Foda schafft Sensation

Ein Land steht kopf: „Alle träumen von der WM!“

Steiermark
10.09.2025 20:00
Franco Foda feierte mit dem Kosovo einen historischen Sieg.
Franco Foda feierte mit dem Kosovo einen historischen Sieg.(Bild: EPA)

Franco Foda feierte mit dem Zwergstaat Kosovo einen historischen Sieg. Nach dem sensationellen 2:0 in der WM-Qualifikation gegen Goliath Schweden lebt die Chance auf die WM-Premiere. Doch der ehemalige Meistermacher von Sturm bleibt am Boden: „Der zweite Platz ist möglich, aber es wird noch extrem schwer.“

Das Fadil-Vokrri-Stadion in Pristina war mit knapp 14.000 Zuschauern ein Hexenkessel – der nach 26 Minuten explodierte: 1:0 für den Kosovo in der WM-Quali gegen Schweden! In Minute 42 die zweite Fan-Detonation – 2:0 für den Außenseiter! Es war schließlich der Endstand. Ein historischer Sieg für den Fußball-Zwerg, der WM- und EM-Endrunden bis dato nur vom Hörensagen kennt.

Ein großer Sieg, Schweden ist eine Top-Nation. Und wir hätten sogar höher gewinnen können.

Kosovo-Teamchef Franco Foda

„Ein großer Sieg, Schweden ist eine Top-Nation. Und wir hätten sogar höher gewinnen können“, erzählt Franco Foda, der mit dem Balkan-Staat im Frühjahr erstmals den Aufstieg in die Liga B der Nations League schaffte. Obwohl mit Amir Rrahmani (Napoli) kurz vor dem Spiel auch der Kapitän ausgefallen war, wurde der Goliath zu Fall gebracht: Schwedens Marktwert beläuft sich auf satte 444 Millionen Euro, jener des Kosovo auf bescheidene 72,3 Mio.

„Jetzt träumen hier alle von der WM“, sagt der ehemalige Sturm-Coach, der viel Zeit in der Hauptstadt Pristina verbringt, nicht nur zu den Lehrgängen anreist. Was die Verbandsbosse zu schätzen wissen.

Autogramme des ehemaligen Sturm-Trainers sind bei den Fans begehrt.
Autogramme des ehemaligen Sturm-Trainers sind bei den Fans begehrt.(Bild: EPA)

Als Foda im Juni ein millionenschweres Angebot aus den Vereinigten Arabischen Emiraten vorliegen hatte, eilten die Verbandschefs des Kosovo extra zu Gesprächen nach Österreich. Doch der 59-Jährige konnte sie beruhigen: „Ich habe Vertrag, bin hier noch nicht fertig.“

2028 als großes Ziel
In der WM-Quali-Gruppe B liegt Kosovo hinter der Schweiz auf Platz zwei, vor Schweden und Slowenien. Foda: „Der zweite Platz ist möglich, aber es wird noch extrem schwer. Im Oktober wartet das Heimspiel gegen Slowenien, dann geht es nach Schweden. Unser großes Ziel ist aber die WM 2028, darauf arbeiten wir hin.“ Wenn es schon vorher mit dem WM-Ticket klappen sollte, hätte aber auch keiner was dagegen.

Porträt von Burghard Enzinger
Burghard Enzinger
Steiermark

