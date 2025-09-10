Tochter attackiert Mutter und springt aus 6. Stock

Tatwaffe sichergestellt

Während die Mutter mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Krems geflogen werden musste, wurde die mutmaßliche Täterin nach notärztlicher Erstversorgung in das Spital in Wiener Neustadt gebracht. Beide Frauen konnten noch nicht einvernommen werden. Die Hintergründe sind demnach völlig unklar. Die Tatwaffe wurde sichergestellt, die 19-Jährige wegen Verdachts des versuchten Mordes vorläufig festgenommen.