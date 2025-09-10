Vorteilswelt
Zweimal zugestochen

Tochter attackiert Mutter und springt aus 6. Stock

Niederösterreich
10.09.2025 12:54
Die Hintergründe sind noch völlig unklar.
Die Hintergründe sind noch völlig unklar.(Bild: sos)

Eine Wahnsinnstat schockt derzeit Wiener Neustadt: Eine 19-Jährige soll zunächst mit dem Messer zweimal auf ihre Mutter (54) eingestochen haben und sich anschließend aus dem 6. Stockwerk in einen Lichtschacht in die Tiefe gestürzt haben. Beide Frauen wurden schwer verletzt.

Der Angriff ereignete sich Dienstagmittag bei der Wohnung der Mutter. Beim Lift soll die 19-Jährige die Frau mit einem Küchenmesser attackiert und ihr damit zwei Stiche zugefügt haben. Die 54-Jährige konnte in die Wohnung fliehen und dort den Notruf wählen. 

Als wenig später die Rettungskräfte und die Polizei eintrafen, fanden sie nicht nur die Mutter, sondern auch die junge Frau am Lichtschachtboden liegend. Sie dürfte sich kurz davor aus einem Fenster im sechsten Stock in die Tiefe gestürzt haben. 

Tatwaffe sichergestellt
Während die Mutter mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Krems geflogen werden musste, wurde die mutmaßliche Täterin nach notärztlicher Erstversorgung in das Spital in Wiener Neustadt gebracht. Beide Frauen konnten noch nicht einvernommen werden. Die Hintergründe sind demnach völlig unklar. Die Tatwaffe wurde sichergestellt, die 19-Jährige wegen Verdachts des versuchten Mordes vorläufig festgenommen. 

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
