SPÖ-Bezirkschef Ernst Nevrivy hält sich – noch

Angekündigte Revolutionen finden meistens nicht statt

Montagabend brachte die Sozialistische Jugend im Bezirksausschuss eine Initiativresolution mit dem Titel „Auf eine Anklage muss ein Rücktritt folgen!“ ein. Doch die drei Vertreter der Parteijugend standen in dem 70-köpfigen Bezirksausschuss damit ziemlich alleine da. Nevrivy bleibt und will weitermachen. „Für die Menschen in der Donaustadt zu arbeiten, ist der beste Job, den ich mir nur vorstellen kann, und diesen Job möchte ich noch viele weitere Jahre machen“, so Nevrivy zur „Krone“.