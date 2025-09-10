Drogenlenkerin hatte ihre Kinder im Auto mit dabei

Ein kaputtes Brems- und Rücklicht wurde einer 41-jährigen Drogenlenkerin im oberösterreichischen Schärding zum Verhängnis. Denn als die Polizisten den Wagen aufhielten, bemerkten sie bei der Lenkerin eindeutige Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung. Außerdem war ein Kind (3) von ihr nicht angeschnallt.
Polizisten führten am Dienstag eine mobile Verkehrsüberwachung im Stadtgebiet von Schärding durch. Gegen 22.30 Uhr wurden sie auf einen Pkw aufmerksam, wo sowohl das rechte Rücklicht als auch das rechte Bremslicht nicht funktionierten. Aufgrund dessen hielten die Polizisten den Wagen in der Passauer Straße zwecks einer Kontrolle an. Gelenkt wurde das Auto von einer 41-Jährigen aus dem Bezirk Schärding. Die Frau beförderte im Pkw insgesamt vier Personen, darunter ihre zwei Kinder – zwei dreijährige Zwillinge.
Freiwilliger Urintest war positiv
Bei Überprüfung der Kindersicherung konnte festgestellt werden, dass ein dreijähriger Bub nicht im Kindersitz angegurtet war. Ein bei der Frau durchgeführter Alkovortest verlief negativ. Aufgrund der eindeutigen Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung wurde bei der Frau ein freiwilliger Urintest auf der Polizeiinspektion Schärding durchgeführt.
Dieser verlief positiv auf Amphetamine. Bei der klinischen Untersuchung stellte eine Ärztin die Fahruntauglichkeit der Frau fest. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Anzeigen folgen.
Kommentare
