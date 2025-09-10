Drogenlenkerin hatte ihre Kinder im Auto mit dabei

Polizisten führten am Dienstag eine mobile Verkehrsüberwachung im Stadtgebiet von Schärding durch. Gegen 22.30 Uhr wurden sie auf einen Pkw aufmerksam, wo sowohl das rechte Rücklicht als auch das rechte Bremslicht nicht funktionierten. Aufgrund dessen hielten die Polizisten den Wagen in der Passauer Straße zwecks einer Kontrolle an. Gelenkt wurde das Auto von einer 41-Jährigen aus dem Bezirk Schärding. Die Frau beförderte im Pkw insgesamt vier Personen, darunter ihre zwei Kinder – zwei dreijährige Zwillinge.