Auf Prügel-Szene folgt Einsatz für soziale Zwecke

Einsatz für wohltätige Zwecke

„Da es uns aber als Verein wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen, akzeptieren wir jede Strafe des Fußballverbandes“, sagt der Obmann, der aber auch plädiert, seinem reumütigen Kicker eine zweite Chance zu geben! „Unser Spieler hat sich bereit erklärt, zukünftig für wohltätige Zwecke aktiv zu werden – sei es im Einsatz für Kinder, für Menschen mit Beeinträchtigung oder in Projekten im Linzer Süden. Wir sind überzeugt, dass diese Form der Wiedergutmachung für die Gesellschaft, für unseren Verein und auch für den Spieler selbst einen größeren Wert hat als ein endgültiger Ausschluss“, meint Weindl.