Überfall! Polizei fahndet nach Verdächtigen

Die Polizei fahndet in Graz am Dienstagabend nach Unbekannten, die eine Trafik überfallen haben sollen. Ob ein oder mehrere Täter gesucht werden, ist unbekannt.
Nach einem Überfall auf eine Trafik in Graz ist am Dienstagnachmittag eine Fahndung unter anderem mit Unterstützung des Polizeihubschraubers gestartet worden. Der Helikopter zog gegen 16.30 Uhr auffallend tief Kreise über dem Zentrum der Stadt.
Ersten Angaben der Polizei zufolge soll es bei dem Raub keine Verletzten gegeben haben. Weitere Informationen lagen vorerst nicht vor, hieß es auf Nachfrage seitens der Pressestelle der Landespolizeidirektion Steiermark.
