Energieversorger: Grüne für mehr Politik-Einfluss

„Kunasek muss jetzt zeigen, was er kann“

Der grüne Abgeordnete nimmt vor allem FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek in die Pflicht: „Er muss jetzt zeigen, was er kann.“ Der Freiheitliche solle sich auch für eine bundesweite Stromnetz-Gesellschaft einsetzen – derzeit ist die Netzlandschaft ja sehr zersplittert. Schönleitner: „Beim Altausseer Kirtag wurde ich sicher zehnmal von Menschen angesprochen, die wegen der mangelhaften Netzinfrastruktur ihren PV-Strom nicht einspeisen können.“