Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Junge Frau verletzt

Nach Unfall bei Haltestelle sucht Polizei Zeugen

Tirol
09.09.2025 11:12
Die 19-Jährige wurde von der Rettung erstversorgt und dann ins Spital gebracht.
Die 19-Jährige wurde von der Rettung erstversorgt und dann ins Spital gebracht.(Bild: Birbaumer Christof)

Zu einem Auffahrunfall im Bereich einer Bushaltestelle kam es Dienstagfrüh in Oberlienz in Osttirol: Eine junge Autofahrerin (19) erlitt dabei Verletzungen und musste mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen der Kollision bzw. einen ganz bestimmten Pkw-Lenker.

0 Kommentare

Ereignet hat sich der Unfall laut Polizei gegen 7.20 Uhr. Ein Linienbus sei von der Haltestelle nach der Auffahrt Oberlienz wieder in die Felbertauernstraße eingebogen. Ein auf der B108 fahrender unbekannter Autolenker hatte angeblich abrupt abgebremst, um dem Bus das Einbiegen zu ermöglichen.

19-Jährige konnte nicht mehr bremsen
„Zwei weitere nachfolgende Pkw-Lenker konnten rechtzeitig abbremsen, eine dahinter fahrende 19-jährigen Österreicherin konnte offenbar nicht mehr reagieren und fuhr auf die Fahrzeuggruppe auf“, heißt es von der Exekutive.

Mit Rettung ins Krankenhaus gebracht
Durch die Kollision erlitt die junge Frau Verletzungen. Sie wurde von der alarmierten Rettung vor Ort erstversorgt und im Anschluss ins Krankenhaus Lienz eingeliefert. „Der Wagen der 19-Jährigen sowie die zwei vorderen Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt“, so die Ermittler weiter.

Zeugen des Unfalls bzw. jener Fahrzeuglenker, der dem Bus das Ausfahren ermöglichte, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Lienz (Telefonnummer: 059 133/7230) zu melden.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Osttirol
Polizei
UnfallHaltestelleAuffahrunfallBushaltestelleKrankenhaus
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
385.796 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
151.962 mal gelesen
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
144.372 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Wenn Herbert Kickl über Verrat spricht
1956 mal kommentiert
Bei Klaus Webhofer gab FPÖ-Chef Herbert Kickl sein Comeback in die Medien.
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
1836 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl: „Habe vielleicht einen Fehler gemacht …“
1673 mal kommentiert
FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl ging im ORF-Sommergespräch auch wieder auf die ÖVP los.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf