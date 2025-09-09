Nach Unfall bei Haltestelle sucht Polizei Zeugen

Zu einem Auffahrunfall im Bereich einer Bushaltestelle kam es Dienstagfrüh in Oberlienz in Osttirol: Eine junge Autofahrerin (19) erlitt dabei Verletzungen und musste mit der Rettung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen der Kollision bzw. einen ganz bestimmten Pkw-Lenker.
Ereignet hat sich der Unfall laut Polizei gegen 7.20 Uhr. Ein Linienbus sei von der Haltestelle nach der Auffahrt Oberlienz wieder in die Felbertauernstraße eingebogen. Ein auf der B108 fahrender unbekannter Autolenker hatte angeblich abrupt abgebremst, um dem Bus das Einbiegen zu ermöglichen.
19-Jährige konnte nicht mehr bremsen
„Zwei weitere nachfolgende Pkw-Lenker konnten rechtzeitig abbremsen, eine dahinter fahrende 19-jährigen Österreicherin konnte offenbar nicht mehr reagieren und fuhr auf die Fahrzeuggruppe auf“, heißt es von der Exekutive.
Mit Rettung ins Krankenhaus gebracht
Durch die Kollision erlitt die junge Frau Verletzungen. Sie wurde von der alarmierten Rettung vor Ort erstversorgt und im Anschluss ins Krankenhaus Lienz eingeliefert. „Der Wagen der 19-Jährigen sowie die zwei vorderen Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt“, so die Ermittler weiter.
Zeugen des Unfalls bzw. jener Fahrzeuglenker, der dem Bus das Ausfahren ermöglichte, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Lienz (Telefonnummer: 059 133/7230) zu melden.
