Verbrenner-Aus

EU an Autoindustrie: Dann baut halt kleine E-Autos

Wirtschaft
12.09.2025 18:05
Ursula von der Leyen traf am 12. September auf Europas führende Autobauer, die wegen der ...
Ursula von der Leyen traf am 12. September auf Europas führende Autobauer, die wegen der wirtschaftlichen Lage das Verbrenner-Aus aufweichen wollen.(Bild: AFP/SEBASTIEN BOZON)

Europas führende Automobilbauer laufen, wie berichtet, Sturm gegen das für 2035 geplante Verbrenner-Aus in der EU. Billig-Konkurrenz aus China, drastische US-Zölle und schlechte Wirtschafts-Politik machen das faktische Verbot beinahe unmöglich. Krone+ analysiert, warum das ideologische Klima-Vorhaben schleunigst überdacht werden muss – und auch „schnellstmöglich“ wird.

Der Dachverband der europäischen Automobilhersteller ACEA und der Dachverband ihrer Zulieferer CLEPA forderten in einem Wut-Brief an die EU-Politik eine Überarbeitung der strengen CO2-Ziele für die Branche. Diese seien „in der heutigen Welt nicht mehr erreichbar. Eine sofortige Kehrtwende sei die letzte Chance für die EU“. Die Retourkutsche kam einen Tag vor dem dafür vereinbarten Autogipfel am Freitag mit den Spitzen der EU-Kommission:

Porträt von Michael Pichler
Michael Pichler
