EU an Autoindustrie: Dann baut halt kleine E-Autos

Der Dachverband der europäischen Automobilhersteller ACEA und der Dachverband ihrer Zulieferer CLEPA forderten in einem Wut-Brief an die EU-Politik eine Überarbeitung der strengen CO2-Ziele für die Branche. Diese seien „in der heutigen Welt nicht mehr erreichbar. Eine sofortige Kehrtwende sei die letzte Chance für die EU“. Die Retourkutsche kam einen Tag vor dem dafür vereinbarten Autogipfel am Freitag mit den Spitzen der EU-Kommission: