Mit Austria gegen „Ex“

Sarkaria über Sturm: „Blicke nicht gerne zurück“

Fußball National
12.09.2025 18:30
Wiener Austrias Manprit Sarkaria (re.) prallt auf seinen Ex-Klub Sturm Graz.
Wiener Austrias Manprit Sarkaria (re.) prallt auf seinen Ex-Klub Sturm Graz.(Bild: GEPA)

Wiener Austrias Manprit Sarkaria hat seinen Abschied bei Meister Sturm Graz abgehakt. Der 29-Jährige trifft am Sonntag (17) auf den Ex-Klub um Neo-Angreifer Maurice Malone. Nicht nur der Rückkehrer ist bei den Violetten nach den Abgängen in der Offensive gefragt.

„Ich habe keine Angst, in die falsche Kabine abzubiegen. Das hat beim letzten Mal in Graz schon gut geklappt, da habe ich gegen den GAK ja auch ein Tor erzielt“, zwinkert Wiener Austrias Manprit Sarkaria. Der seit der Rückkehr im Sommer nach Favoriten am Sonntag erstmals mit Violett auswärts seinen Ex-Klub Sturm Graz fordert. Für die „Blackies“ absolvierte der 29-Jährige 112 Pflichtpartien, schoss 37 Treffer, holte einmal die Meisterschaft und zweimal den Cup. Dort avancierte er vor zwei Jahren mit seinem Doppelpack beim 2:0 gegen Rapid zum Matchwinner. „Ich erlebte wunderschöne Momente, sammelte viel Erfahrung. Die Abende im Europacup waren magisch“, schwärmt „Mani“. Seinen Abschied beim Meister hatte sich Sarkaria aber definitiv anders vorgestellt.

Porträt von Lukas Schneider
Lukas Schneider
