Sarkaria über Sturm: „Blicke nicht gerne zurück“

Wiener Austrias Manprit Sarkaria hat seinen Abschied bei Meister Sturm Graz abgehakt. Der 29-Jährige trifft am Sonntag (17) auf den Ex-Klub um Neo-Angreifer Maurice Malone. Nicht nur der Rückkehrer ist bei den Violetten nach den Abgängen in der Offensive gefragt.
„Ich habe keine Angst, in die falsche Kabine abzubiegen. Das hat beim letzten Mal in Graz schon gut geklappt, da habe ich gegen den GAK ja auch ein Tor erzielt“, zwinkert Wiener Austrias Manprit Sarkaria. Der seit der Rückkehr im Sommer nach Favoriten am Sonntag erstmals mit Violett auswärts seinen Ex-Klub Sturm Graz fordert. Für die „Blackies“ absolvierte der 29-Jährige 112 Pflichtpartien, schoss 37 Treffer, holte einmal die Meisterschaft und zweimal den Cup. Dort avancierte er vor zwei Jahren mit seinem Doppelpack beim 2:0 gegen Rapid zum Matchwinner. „Ich erlebte wunderschöne Momente, sammelte viel Erfahrung. Die Abende im Europacup waren magisch“, schwärmt „Mani“. Seinen Abschied beim Meister hatte sich Sarkaria aber definitiv anders vorgestellt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.