Derouiche holt als erster Österreicher WM-Medaille

Michael Derouiche ist der erste Amateur-Boxer aus Österreich, der eine WM-Medaille geholt hat.
Der 22-Jährige vom Wiener Boxclub Bounce gewann am Freitag bei den Weltmeisterschaften in Liverpool das Viertelfinale in der Halbschwergewichtsklasse (bis 85 kg) gegen den Briten Robert McNulty und setzte damit einen historischen Meilenstein.
Bronze ist dem mehrfachen Staatsmeister damit garantiert, am Samstag bestreitet er das Halbfinale gegen Akmaljon Isroilov aus Usbekistan.
