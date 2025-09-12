Elefantenbaby in der Schweiz nach Unfall gestorben

Elefant erlitt irreversible Darmverdrehung

Doch dann verschlechterte sich der Gesundheitszustand rapide. Das Elefantenbaby hatte sich hingelegt und sei nicht mehr aufgestanden. „Trotz intensiver tiermedizinischer Betreuung kam es zu einer Darmverdrehung, eine Komplikation, die schlussendlich zum Tod führte“, so der Zoo in einem Facebook-Posting. „So traurig es auch ist, eine solche Komplikation kann immer entstehen, wenn ein Tier Stress und Schmerzen erfährt und war unter den gegebenen Umständen irreversibel und damit tödlich“, führte der Zoodirektor Severin Dressen aus.