Trauer um „Zali“
Elefantenbaby in der Schweiz nach Unfall gestorben
Erst im April hatte sich der Zoo in Zürich über Nachwuchs im Elefantengehege gefreut – doch nach einem tragischen Unfall ist das Jungtier namens „Zali“ nun verstorben. Die Trauer im Tierpark ist groß.
Das Elefantenbaby hatte am Dienstag beim Spielen einen schweren Unfall: Es verletzte sich an einem Asthaufen. Das Jungtier humpelte danach stark an einem Vorderbein.
Elefantenjunges machte zunächst „stabilen Eindruck“
Am Mittwoch sollte die Wunde schließlich genauer begutachtet werden. „Zali“ bekam Schmerzmittel und Infusionen, der kleine Elefant wurde auch geröngt. „,Zali‘ wurde intensiv tiermedizinisch betreut. Die Narkose und auch das anschließende Aufwachen verliefen gut. Schon bald stand Zali wieder und machte einen soweit stabilen Eindruck“, so die leitende Tiermedizinerin Maya Kummrow.
Vor zwei Monaten veröffentlichte der Zoo noch dieses entzückende Foto eines Besuchers von „Zali“ und seiner Mutter auf seiner Facebook-Seite:
Elefant erlitt irreversible Darmverdrehung
Doch dann verschlechterte sich der Gesundheitszustand rapide. Das Elefantenbaby hatte sich hingelegt und sei nicht mehr aufgestanden. „Trotz intensiver tiermedizinischer Betreuung kam es zu einer Darmverdrehung, eine Komplikation, die schlussendlich zum Tod führte“, so der Zoo in einem Facebook-Posting. „So traurig es auch ist, eine solche Komplikation kann immer entstehen, wenn ein Tier Stress und Schmerzen erfährt und war unter den gegebenen Umständen irreversibel und damit tödlich“, führte der Zoodirektor Severin Dressen aus.
