ÖVP sagt den überbordenden ÖNORMEN den Kampf an

Bauordnung mit Hausverstand

Im Herbst liege der Fokus auf der Bauordnung. „Überschießende Regeln machen es derzeit oft nahezu unmöglich, ein altes Haus umzubauen“, sagt Mikl-Leitner. Das soll jetzt geändert werden. Vor allem sollen Bestimmungen, die auch bei Um- oder Ausbauten vorschrieben, dass ein Gebäude gewissermaßen auf Neubaustandard gebracht werden muss, gestrichen werden. „Wir impfen unserer Bauordnung eine große Dosis Hausverstand ein“, kündigt die ÖVP-Obfrau an. Dabei geht es vor allem um Maßnahmen - etwa die Verbreiterung von Treppen oder zusätzliche Autoabstellplätze –, die Bauvorhaben unwirtschaftlich machen würden.