„Zweitland“: Packendes und historisches Drama

Südtirol in den frühen 1960er-Jahren: Paul (Thomas Prenn), ein junger Mann mit künstlerischer Ambition, würde gern in München studieren. Anton (Laurence Rupp), sein älterer Bruder, glaubt nicht an Kunst, sondern an harte Arbeit. Er hat nach dem Tod des Vaters die Rolle des Patriarchen übernommen und führt den Hof in diesem Tal, in dem sich Paul zunehmend isoliert fühlt. Doch auch hier züngeln politische Spannungen nach den in der Einschicht Lebenden.