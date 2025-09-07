Vorteilswelt
Großeinsatz in Wein

Küche in Flammen – Bewohner aus Haus gerettet!

Wien
07.09.2025 13:30

Großalarm Sonntagfrüh in der Krieglergasse Wien-Landstraße: Gegen 7 Uhr stand in einem alten Mehrparteienhaus eine Küche im 2. Stock in Vollbrand! Dichter Rauch drang nicht nur ins Stiegenhaus, sondern auch durch die Fenster auf die Straße.

0 Kommentare

Weil die alten Türen in dem Haus nicht dicht schließen, war das gesamte Stiegenhaus binnen Minuten stark verraucht. Die Feuerwehr musste mehrere Bewohner aus dem 2. und 3. Stock mit speziellen Fluchtfiltermasken ins Freie bringen. Dort wurden sie von der Berufsrettung betreut.

Mit 50 Feuerwehrleuten im Einsatz
Mit gleich zehn Fahrzeugen und rund 50 Feuerwehrleuten rückte die Wiener Berufsfeuerwehr an. „Wir haben Löschleitungen von außen und innen gelegt, um die Flammen unter Kontrolle zu bekommen“, erklärt Feuerwehr-Sprecher Martin Hofbauer im Gespräch mit der „Krone“.

Ganze vier Stunden hatte der Einsatz in der Krieglergasse gedauert.
Ganze vier Stunden hatte der Einsatz in der Krieglergasse gedauert.(Bild: Stefan Steinkogler)
(Bild: Stefan Steinkogler)
(Bild: Stefan Steinkogler)

Auch Polizei und Rettung standen im Dauereinsatz. Erst nach rund vier Stunden konnte „Brand aus“ gemeldet werden.

Porträt von Stefan Steinkogler
Stefan Steinkogler
Porträt von Hannah Tilly
Hannah Tilly
Wien
