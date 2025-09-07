Küche in Flammen – Bewohner aus Haus gerettet!

Großalarm Sonntagfrüh in der Krieglergasse Wien-Landstraße: Gegen 7 Uhr stand in einem alten Mehrparteienhaus eine Küche im 2. Stock in Vollbrand! Dichter Rauch drang nicht nur ins Stiegenhaus, sondern auch durch die Fenster auf die Straße.
Weil die alten Türen in dem Haus nicht dicht schließen, war das gesamte Stiegenhaus binnen Minuten stark verraucht. Die Feuerwehr musste mehrere Bewohner aus dem 2. und 3. Stock mit speziellen Fluchtfiltermasken ins Freie bringen. Dort wurden sie von der Berufsrettung betreut.
Mit 50 Feuerwehrleuten im Einsatz
Mit gleich zehn Fahrzeugen und rund 50 Feuerwehrleuten rückte die Wiener Berufsfeuerwehr an. „Wir haben Löschleitungen von außen und innen gelegt, um die Flammen unter Kontrolle zu bekommen“, erklärt Feuerwehr-Sprecher Martin Hofbauer im Gespräch mit der „Krone“.
Auch Polizei und Rettung standen im Dauereinsatz. Erst nach rund vier Stunden konnte „Brand aus“ gemeldet werden.
