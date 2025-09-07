Tiroler wollte Wohnungstür von Frau eintreten

Kurz nach 12.30 Uhr wurde die Polizei zu dem Mehrparteienhaus in Wörgl alarmiert. Ein zunächst noch unbekannter Mann hatte dort versucht, die Wohnungstür einer 28-jährigen Frau einzutreten und in die Wohnung zu gelangen. Jedoch erfolglos. Was er in den vier Wänden der Frau gewollt bzw. vorgehabt hätte, ist derzeit noch nicht bekannt.