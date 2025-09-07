Tiroler wollte Wohnungstür von Frau eintreten

Großer Wirbel am Samstag in einer Wohnanlage im Tiroler Wörgl: Ein 43-jähriger amtsbekannter Mann soll versucht haben, die Wohnungstür einer jungen Frau einzutreten. Der Verdächtige wurde von der Polizei festgenommen. In dessen Wohnung wurden schließlich Drogen entdeckt.
Kurz nach 12.30 Uhr wurde die Polizei zu dem Mehrparteienhaus in Wörgl alarmiert. Ein zunächst noch unbekannter Mann hatte dort versucht, die Wohnungstür einer 28-jährigen Frau einzutreten und in die Wohnung zu gelangen. Jedoch erfolglos. Was er in den vier Wänden der Frau gewollt bzw. vorgehabt hätte, ist derzeit noch nicht bekannt.
Mann amtsbekannt, Festnahme
Die eintreffenden Polizisten trafen vor Ort jedenfalls einen 43-jährigen Einheimischen als Verdächtigen an. Dieser sei amtsbekannt und wurde von den Beamten festgenommen, heißt es vonseiten der Exekutive.
Hausdurchsuchung angeordnet
Im Zuge der weiteren Erhebungen sei eine Hausdurchsuchung in dessen Wohnung angeordnet und durchgeführt worden. „Dabei konnten Suchtmittel sichergestellt werden“, so die Ermittler weiter. Nach Abschluss der Erhebungen erfolgen entsprechende Anzeigen.
