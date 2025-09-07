Tierliebe und Genuss passen hier perfekt zusammen

Heimische Tiere, Züchter und ihre Produkte werden heuer beim Tag der Schaf- und Ziegenhaltung am 21. September in Feldkirchen gefeiert.
Meckern und Bähen ist am Sonntag, 21. September, in Feldkirchen ganz besonders erwünscht. Dann findet nämlich das traditionelle SchaZie-Fest am Versteigerungsgelände in der Tiebelstadt statt. Die Veranstaltung geht trotz aktueller Herausforderungen durch den Ausbruch der für Wiederkäuer gefährlichen Blauzungenkrankheit regulär über die Bühne, nur die Landesschau wurde auf 2026 verschoben.
Zu sehen gibt es für Tier- und Genussliebhaber neben den herzigen Vierbeinern zahlreiche kulinarische Angebote. Selbstvermarkter verkaufen ihre tierischen Erzeugnisse. Alle heimischen Schaf- und Ziegenrassen sind dabei vertreten.
Tolles Programm für Groß und Klein
Für die kleinsten Besucher gibt es ein lustiges Zusatzprogramm mit Streichelzoo, Kinderschminken und einer Hüpfburg. Währenddessen dürfen Erwachsene den ORF-Frühshoppen mit den jungen Wernbergern, Udo Wenders, der Trachtenkapelle Treffner sowie dem Doppelquartett Höfling genießen.
Die Landjugend feiert zeitgleich ihr 70-Jahr-Jubiläum mit einem Erntedank-Umzug. Start dafür ist um 8.30 Uhr. Der Reinerlös geht an die Kinderkrebshilfe sowie die Landjugend.
Kommentare
