SchaZie-Fest

Tierliebe und Genuss passen hier perfekt zusammen

Kärnten
07.09.2025 16:00
Feldkirchen wird Treffpunkt der Schaf- und Ziegenzüchter.
Feldkirchen wird Treffpunkt der Schaf- und Ziegenzüchter.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Heimische Tiere, Züchter und ihre Produkte werden heuer beim Tag der Schaf- und Ziegenhaltung am 21. September in Feldkirchen gefeiert.

Meckern und Bähen ist am Sonntag, 21. September, in Feldkirchen ganz besonders erwünscht. Dann findet nämlich das traditionelle SchaZie-Fest am Versteigerungsgelände in der Tiebelstadt statt. Die Veranstaltung geht trotz aktueller Herausforderungen durch den Ausbruch der für Wiederkäuer gefährlichen Blauzungenkrankheit regulär über die Bühne, nur die Landesschau wurde auf 2026 verschoben.

Zu sehen gibt es für Tier- und Genussliebhaber neben den herzigen Vierbeinern zahlreiche kulinarische Angebote. Selbstvermarkter verkaufen ihre tierischen Erzeugnisse. Alle heimischen Schaf- und Ziegenrassen sind dabei vertreten.

Der Fokus liegt beim SchaZie-Fest auf heimischen Rassen.
Der Fokus liegt beim SchaZie-Fest auf heimischen Rassen.(Bild: T. Kronreif)

Tolles Programm für Groß und Klein
Für die kleinsten Besucher gibt es ein lustiges Zusatzprogramm mit Streichelzoo, Kinderschminken und einer Hüpfburg. Währenddessen dürfen Erwachsene den ORF-Frühshoppen mit den jungen Wernbergern, Udo Wenders, der Trachtenkapelle Treffner sowie dem Doppelquartett Höfling genießen.

Die Landjugend feiert zeitgleich ihr 70-Jahr-Jubiläum mit einem Erntedank-Umzug. Start dafür ist um 8.30 Uhr. Der Reinerlös geht an die Kinderkrebshilfe sowie die Landjugend.

Kärnten

Ereignis beginnt bald
Wir suchen Ihre besten Mondfinsternis-Fotos!
SchaZie-Fest
Tierliebe und Genuss passen hier perfekt zusammen
An den Musikschulen
Verschiedenste Instrumente erklingen bald wieder
Krone Plus Logo
Reliquie in Kärnten
Carlo Acutis: Gott hat jetzt heiligen Influencer
Tag der Einsatztaucher
„Menschen retten und vor dem Untergang bewahren“
