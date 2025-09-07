Tierliebe und Genuss passen hier perfekt zusammen

Meckern und Bähen ist am Sonntag, 21. September, in Feldkirchen ganz besonders erwünscht. Dann findet nämlich das traditionelle SchaZie-Fest am Versteigerungsgelände in der Tiebelstadt statt. Die Veranstaltung geht trotz aktueller Herausforderungen durch den Ausbruch der für Wiederkäuer gefährlichen Blauzungenkrankheit regulär über die Bühne, nur die Landesschau wurde auf 2026 verschoben.